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El Canalla y el Rojo chocan en Rosario

El Canalla y el Rojo chocan en Rosario
10 de Mayo de 2026 | 14:55

Rosario Central e Independiente igualan 1-1 luego del primer tiempo del partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura.

El “Rojo” se puso en ventaja a los 36 minutos a través del delantero paraguayo Gabriel Ávalos, mientras que en la última jugada lo igualó Ángel Di María con un verdadero golazo.

Como llegan

En un duelo que ya levantó temperatura en la previa por las declaraciones del presidente de Independiente Néstor Grindetti y la decisión de la comisión directiva de Rosario Central de no acreditar periodistas partidarios del conjunto de Avellaneda, en la tarde rosarina, se enfrentan en el estadio Gigante de Arroyito desde las 15:00 hs, el local dirigido por Jorge Almirón y la visita conducida técnicamente por Gustavo Quinteros.

La Academia rosarina, llega a este duelo tras disputar entre semana Libertadores, en donde venció en Arroyito a Libertad por 1-0 y puso un pie y medio en los octavos de final de dicha competencia.

A los octavos de final del Torneo Apertura, por su parte, arriba al quedar en cuarto lugar en la zona B con 28 puntos, por detrás de Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y River. El Canalla no pierde como local hace cuatro partidos, cuando por la fecha 6 cayó 1-0 ante Talleres

Los Diablos Rojos, en tanto, se encuentran enfocados únicamente en el ámbito local y llegan con la mochila de no levantar un título local desde 2002, cuando de la mano del Tolo Gallego y un gran equipo obtuvieron el Apertura de ese año. Más allá de la necesidad de volver a levantar un trofeo en el ámbito nacional, uno de los grandes objetivos también es volver a disputar una competencia continental el próximo año.

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El Rojo, en su última presentación por la zona A, viene de vencer 2-1 a San Lorenzo como visitante, lo que lo dejó en la quinta colocación de la tabla con 24 unidades, con seis triunfos, seis empates y cuatro caídas.

 

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