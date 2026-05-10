La agenda deportiva del domingo detiene a toda La Plata: horarios, partidos y TV

10 de Mayo de 2026 | 10:56

Si hay algo que la agenda deportiva del domingo no suele hacer es defraudar. Y hoy no será la excepción.

Con partidos que paralizan a toda la Ciudad, desde las 17 Estudiantes recibirá a Racing en busca de un lugar en los cuartos de final de la Liga Profesional. Más tarde, Gimnasia intentará seguir el mismo camino en su visita a Vélez.

En paralelo, y del otro lado del continente, desde las 16 Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en un clásico que acaparará todas las miradas de La Liga española.

LIGA PROFESIONAL

15:00: Rosario Central vs Independiente | ESPN PREMIUM

17:00: Estudiantes de La Plata vs Racing Club | TNT SPORTS PREMIUM

19:00: River Plate vs San Lorenzo | ESPN PREMIUM

21:30: Vélez Sarsfield vs Gimnasia La Plata | TNT SPORTS PREMIUM

PRIMERA NACIONAL

15:30: Chacarita Juniors vs Colegiales | LPF PLAY

15:30: Acassuso vs Almirante Brown | LPF PLAY

16:00: Güemes vs Quilmes | LPF PLAY

16:00: Agropecuario vs Atlanta | LPF PLAY

16:30: Godoy Cruz vs Racing (Córdoba) | LPF PLAY

16:30: Chaco For Ever vs Ciudad de Bolívar | LPF PLAY

17:00: Central Norte Salta vs Deportivo Madryn | LPF PLAY

18:00: Colón Santa Fe vs All Boys | LPF PLAY

LA LIGA

11:15: Athletic Club vs Valencia | DSPORTS

13:30: Real Oviedo vs Getafe | DISNEY + PREMIUM / ESPN 2

16:00: Barcelona vs Real Madrid | DSPORTS

BUNDESLIGA

12:30: FC Köln vs FC Heidenheim 1846 | DISNEY + PREMIUM

14:30: FSV Mainz vs FC Union Berlin | DISNEY + PREMIUM

SERIE A

13:00: Parma vs Roma | DISNEY + PREMIUM

15:45: Milan vs Atalanta | DISNEY + PREMIUM

