Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

Deportes

La agenda deportiva del domingo detiene a toda La Plata: horarios, partidos y TV

La agenda deportiva del domingo detiene a toda La Plata: horarios, partidos y TV
10 de Mayo de 2026 | 10:56

Escuchar esta nota

Si hay algo que la agenda deportiva del domingo no suele hacer es defraudar. Y hoy no será la excepción.

Con partidos que paralizan a toda la Ciudad, desde las 17 Estudiantes recibirá a Racing en busca de un lugar en los cuartos de final de la Liga Profesional. Más tarde, Gimnasia intentará seguir el mismo camino en su visita a Vélez.

En paralelo, y del otro lado del continente, desde las 16 Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en un clásico que acaparará todas las miradas de La Liga española.

LIGA PROFESIONAL
15:00: Rosario Central vs Independiente | ESPN PREMIUM
17:00: Estudiantes de La Plata vs Racing Club | TNT SPORTS PREMIUM
19:00: River Plate vs San Lorenzo | ESPN PREMIUM
21:30: Vélez Sarsfield vs Gimnasia La Plata  | TNT SPORTS PREMIUM

PRIMERA NACIONAL
15:30: Chacarita Juniors vs Colegiales | LPF PLAY
15:30: Acassuso vs Almirante Brown | LPF PLAY
16:00: Güemes vs Quilmes | LPF PLAY
16:00: Agropecuario vs Atlanta | LPF PLAY
16:30: Godoy Cruz vs Racing (Córdoba) | LPF PLAY
16:30: Chaco For Ever vs Ciudad de Bolívar | LPF PLAY
17:00: Central Norte Salta vs Deportivo Madryn | LPF PLAY
18:00: Colón Santa Fe vs All Boys | LPF PLAY

LA LIGA
11:15: Athletic Club vs Valencia | DSPORTS
13:30: Real Oviedo vs Getafe | DISNEY + PREMIUM / ESPN 2
16:00: Barcelona vs Real Madrid | DSPORTS

LE PUEDE INTERESAR

El Pincha apuesta a ganador

LE PUEDE INTERESAR

Con el regreso de Adolfo Gaich, son 24 los concentrados para recibir a Racing

BUNDESLIGA
12:30: FC Köln vs FC Heidenheim 1846 | DISNEY + PREMIUM
14:30: FSV Mainz vs FC Union Berlin | DISNEY + PREMIUM

SERIE A
13:00: Parma vs Roma | DISNEY + PREMIUM
15:45: Milan vs Atalanta | DISNEY + PREMIUM
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

Los libertarios están proscriptos en la Universidad Nacional de La Plata 

El Pincha apuesta a ganador

VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica

Otro reclamo en la calle por el presupuesto universitario

VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español

Domingo sin trenes, custodia policial y tensión en la Terminal de La Plata: fuerte cruce entre taxistas y choferes de Uber

El Lobo va a Liniers con toda la fe

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
Últimas noticias de Deportes

El Pincha apuesta a ganador

Con el regreso de Adolfo Gaich, son 24 los concentrados para recibir a Racing

Cómo le fue en las definiciones de Playoff

Cuatro triunfos y dos derrotas para las juveniles
La Ciudad
Domingo sin trenes, custodia policial y tensión en la Terminal de La Plata: fuerte cruce entre taxistas y choferes de Uber
Los libertarios están proscriptos en la Universidad Nacional de La Plata 
Súper Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron este domingo 10 de mayo
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy domingo 10 de mayo 2026
Domingo frío pero con sol en La Plata: mínima de 5° y una tarde ideal para salir a pasear
Espectáculos
Mirtha Legrand volvió tras su bronquitis: agradecida y emocionada por la distinción del rey de España
Temporada alta en el cine: se vienen los tanques de Hollywood, todos juntos
Los Oscar se plantan: no aceptarán películas creadas con IA
Detrás de escena de “Foreign Tongues”: cómo es el nuevo disco de los Rolling Stones
El peor virus es divorciarse de la realidad
Policiales
VIDEO. Motochorros atacaron en Altos de San Lorenzo y le robaron la moto a un joven
VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica
VIDEO.-Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
La muerte de Ángel, bajo una nueva lupa judicial
Saltó de un auto en movimiento para huir de su ex
Política y Economía
El reparto de fondos: la Corte presiona al Gobierno
Adorni: a los viajes y las propiedades también se suman las criptomonedas
Piden ampliar la imputación a un empresario ligado a Tapia
Máximo Kirchner recibió el alta tras ser operado
Cómo reconvirtieron su industria textil Italia, Corea y Turquía: lecciones que Argentina ignora

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla