La agenda deportiva del domingo detiene a toda La Plata: horarios, partidos y TV

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Si hay algo que la agenda deportiva del domingo no suele hacer es defraudar. Y hoy no será la excepción.
Con partidos que paralizan a toda la Ciudad, desde las 17 Estudiantes recibirá a Racing en busca de un lugar en los cuartos de final de la Liga Profesional. Más tarde, Gimnasia intentará seguir el mismo camino en su visita a Vélez.
En paralelo, y del otro lado del continente, desde las 16 Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en un clásico que acaparará todas las miradas de La Liga española.
LIGA PROFESIONAL
15:00: Rosario Central vs Independiente | ESPN PREMIUM
17:00: Estudiantes de La Plata vs Racing Club | TNT SPORTS PREMIUM
19:00: River Plate vs San Lorenzo | ESPN PREMIUM
21:30: Vélez Sarsfield vs Gimnasia La Plata | TNT SPORTS PREMIUM
PRIMERA NACIONAL
15:30: Chacarita Juniors vs Colegiales | LPF PLAY
15:30: Acassuso vs Almirante Brown | LPF PLAY
16:00: Güemes vs Quilmes | LPF PLAY
16:00: Agropecuario vs Atlanta | LPF PLAY
16:30: Godoy Cruz vs Racing (Córdoba) | LPF PLAY
16:30: Chaco For Ever vs Ciudad de Bolívar | LPF PLAY
17:00: Central Norte Salta vs Deportivo Madryn | LPF PLAY
18:00: Colón Santa Fe vs All Boys | LPF PLAY
LA LIGA
11:15: Athletic Club vs Valencia | DSPORTS
13:30: Real Oviedo vs Getafe | DISNEY + PREMIUM / ESPN 2
16:00: Barcelona vs Real Madrid | DSPORTS
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BUNDESLIGA
12:30: FC Köln vs FC Heidenheim 1846 | DISNEY + PREMIUM
14:30: FSV Mainz vs FC Union Berlin | DISNEY + PREMIUM
SERIE A
13:00: Parma vs Roma | DISNEY + PREMIUM
15:45: Milan vs Atalanta | DISNEY + PREMIUM
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