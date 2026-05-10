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Domingo dulce en Berisso: quiénes fueron los ganadores del primer Festival del Alfajor

Domingo dulce en Berisso: quiénes fueron los ganadores del primer Festival del Alfajor
10 de Mayo de 2026 | 16:37

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Berisso vivió un fin de semana a pura dulzura con la primera edición del "Festival del Alfajor", que tuvo lugar en el Gimnasio Municipal de calle 9 y 169. Con entrada libre y gratuita, cientos de vecinos de la ciudad y la región recorrieron los stands de productores locales, donde no solo se ofrecieron alfajores artesanales, sino también miel, mermeladas y chocolates. El evento fue organizado por Expo Creativa en el marco del Campeonato Argentino del Alfajor, contando con el respaldo de la Secretaría de Producción local.

El punto culminante de la celebración fue el certamen que premió la calidad y el esfuerzo de los emprendedores regionales. El intendente Fabián Cagliardi, junto a las autoridades del área de Producción y representantes del Campeonato, encabezaron la ceremonia de entrega de premios. El clima de camaradería y la gran afluencia de público consolidaron a este festival como un nuevo punto de encuentro para la producción y la gastronomía de la zona.

Ganadores

Mejor Chocolate: Giova

Mejor Chocolate Blanco: Sr. Alfajor

Mejor Dulce de Leche: Luisa Alfajores

Mejor Alfajor de Fruta: Ben Ben

Mejor Textura: Monje Negro

Mejor Aroma: Kanela

Mejor Alfajor de Autor: Dulce Embrujo

Mejor Alfajor de Berisso: Giova

Campeón del Festival del Alfajor: Sr. Alfajor

 

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