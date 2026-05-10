Domingo dulce en Berisso: quiénes fueron los ganadores del primer Festival del Alfajor

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Berisso vivió un fin de semana a pura dulzura con la primera edición del "Festival del Alfajor", que tuvo lugar en el Gimnasio Municipal de calle 9 y 169. Con entrada libre y gratuita, cientos de vecinos de la ciudad y la región recorrieron los stands de productores locales, donde no solo se ofrecieron alfajores artesanales, sino también miel, mermeladas y chocolates. El evento fue organizado por Expo Creativa en el marco del Campeonato Argentino del Alfajor, contando con el respaldo de la Secretaría de Producción local.
El punto culminante de la celebración fue el certamen que premió la calidad y el esfuerzo de los emprendedores regionales. El intendente Fabián Cagliardi, junto a las autoridades del área de Producción y representantes del Campeonato, encabezaron la ceremonia de entrega de premios. El clima de camaradería y la gran afluencia de público consolidaron a este festival como un nuevo punto de encuentro para la producción y la gastronomía de la zona.
Mejor Chocolate: Giova
Mejor Chocolate Blanco: Sr. Alfajor
Mejor Dulce de Leche: Luisa Alfajores
Mejor Alfajor de Fruta: Ben Ben
Mejor Textura: Monje Negro
Mejor Aroma: Kanela
Mejor Alfajor de Autor: Dulce Embrujo
Mejor Alfajor de Berisso: Giova
Campeón del Festival del Alfajor: Sr. Alfajor
POR MES*
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