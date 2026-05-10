Otra jornada con cortes de luz en la zona Norte

La fuerte tormenta que azotó durante la madrugada de ayer a La Plata y la Región volvió a dejar al descubierto un problema que, según denuncian los vecinos de Villa Castells, se repite cada vez con más frecuencia: los reiterados cortes de energía eléctrica. Desde las primeras horas del temporal, cientos de usuarios comenzaron a reportar interrupciones del servicio en distintos puntos del barrio y las quejas rápidamente se multiplicaron en grupos vecinales de WhatsApp.

Por esas horas también se exponían quejas en la zona céntrica de City Bell. La problemática afectaba en comercios del área de la calle Cantilo, según una de las quejas que recibió este diario.

Entre mensajes de bronca, reclamos y advertencias sobre artefactos dañados, los vecinos fueron armando una especie de mapa colectivo de las zonas afectadas. Hubo reportes de falta de suministro en las inmediaciones de 7 y 493, 11 y 490, 491 y 10, 497 y 8, 7 y 497, 8 y 493, 491 y 3, además de otros sectores comprendidos entre las calles 492, 493 y 497.

“Es una vergüenza, cae una gota y se corta”, expresó una frentista en medio de la seguidilla de mensajes. Otra vecina contó que la electricidad “volvió y se cortó de nuevo a los minutos”, una situación que, aseguraron, se repitió en distintos sectores del barrio.

El cuadro reproducía las quejas, en la misma zona, un día antes. Sostienen en el vecindario que eso es común allí.

La preocupación no pasó solamente por quedarse sin luz. Muchos advirtieron por los riesgos que generan las interrupciones constantes y los bruscos regresos del suministro. “Es un peligro. Nos van a quemar todos los electrodomésticos”, escribió uno de los usuarios afectados, mientras otros relataban que debieron realizar más de un reclamo en el mismo día.

“Ya hice el reclamo dos veces en un mismo día. Estoy cansada de que siempre pase lo mismo”, sostuvo otra vecina, reflejando el malestar generalizado. En ese marco, comenzaron a circular entre los usuarios distintos números de reclamo realizados ante Edelap.

El enojo fue más allá. Algunos habitantes del barrio plantearon la necesidad de organizarse para exigir respuestas y obras de mantenimiento. “Hay que organizarnos un día e ir a las oficinas para que nos escuchen”, señaló un usuario.

Incluso, uno de los frentistas anunció que comenzará a elaborar un relevamiento detallado de los cortes registrados en Villa Castells durante el próximo mes. “Voy a hacer un informe con las zonas que nos quedamos sin luz y los números de reclamo. Después quiero presentarlo ante Edelap y el ente regulador para que hagan el mantenimiento que nos merecemos. Para eso pagamos nuestros impuestos”, sostuvo.

Consultadas por EL DIA, autoridades de EDELAP señalaron que “Villa Castells tuvo una interrupción momentánea en el día de ayer” y aseguraron que para el cierre de esta edición “toda la zona está en servicio”.