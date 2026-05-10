Otra jornada con cortes de luz en la zona Norte

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
La defensa de Adorni divide aguas en el Gobierno y genera reacciones disímiles
VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español
VIDEO. Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces
Los chicos y el desafío de imaginar un futuro laboral en épocas inciertas
De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
VIDEO. Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
La Provincia, castigada: un reparto de fondos desigual que no afloja
A pesar del ajuste fiscal, Milei se endeudó más que Kicillof
La caída de la actividad empieza a colarse en el pago de impuestos
Números que sugieren un repunte económico e indicadores que generan alertas y desconfianza
Adorni: a los viajes y las propiedades también se suman las criptomonedas
Cómo reconvirtieron su industria textil Italia, Corea y Turquía: lecciones que Argentina ignora
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Residuos: la municipalización del servicio, en el ojo de la tormenta
Miles de hogares bonaerenses pagarían más por el servicio de gas
Presuntas coimas con el SIRA: la Justicia apunta a exfuncionarios
VIDEO. Olas gigantes, anegamientos, destrozos y drama en la Costa
Detectan una recuperación en la venta de viviendas del Área Metropolitana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La fuerte tormenta que azotó durante la madrugada de ayer a La Plata y la Región volvió a dejar al descubierto un problema que, según denuncian los vecinos de Villa Castells, se repite cada vez con más frecuencia: los reiterados cortes de energía eléctrica. Desde las primeras horas del temporal, cientos de usuarios comenzaron a reportar interrupciones del servicio en distintos puntos del barrio y las quejas rápidamente se multiplicaron en grupos vecinales de WhatsApp.
Por esas horas también se exponían quejas en la zona céntrica de City Bell. La problemática afectaba en comercios del área de la calle Cantilo, según una de las quejas que recibió este diario.
Entre mensajes de bronca, reclamos y advertencias sobre artefactos dañados, los vecinos fueron armando una especie de mapa colectivo de las zonas afectadas. Hubo reportes de falta de suministro en las inmediaciones de 7 y 493, 11 y 490, 491 y 10, 497 y 8, 7 y 497, 8 y 493, 491 y 3, además de otros sectores comprendidos entre las calles 492, 493 y 497.
“Es una vergüenza, cae una gota y se corta”, expresó una frentista en medio de la seguidilla de mensajes. Otra vecina contó que la electricidad “volvió y se cortó de nuevo a los minutos”, una situación que, aseguraron, se repitió en distintos sectores del barrio.
El cuadro reproducía las quejas, en la misma zona, un día antes. Sostienen en el vecindario que eso es común allí.
La preocupación no pasó solamente por quedarse sin luz. Muchos advirtieron por los riesgos que generan las interrupciones constantes y los bruscos regresos del suministro. “Es un peligro. Nos van a quemar todos los electrodomésticos”, escribió uno de los usuarios afectados, mientras otros relataban que debieron realizar más de un reclamo en el mismo día.
LE PUEDE INTERESAR
Actividades: cursos y festejo
LE PUEDE INTERESAR
En 7 y 513 los pozos de la esquina hacen pensar dos veces antes de pasar
“Ya hice el reclamo dos veces en un mismo día. Estoy cansada de que siempre pase lo mismo”, sostuvo otra vecina, reflejando el malestar generalizado. En ese marco, comenzaron a circular entre los usuarios distintos números de reclamo realizados ante Edelap.
El enojo fue más allá. Algunos habitantes del barrio plantearon la necesidad de organizarse para exigir respuestas y obras de mantenimiento. “Hay que organizarnos un día e ir a las oficinas para que nos escuchen”, señaló un usuario.
Incluso, uno de los frentistas anunció que comenzará a elaborar un relevamiento detallado de los cortes registrados en Villa Castells durante el próximo mes. “Voy a hacer un informe con las zonas que nos quedamos sin luz y los números de reclamo. Después quiero presentarlo ante Edelap y el ente regulador para que hagan el mantenimiento que nos merecemos. Para eso pagamos nuestros impuestos”, sostuvo.
Consultadas por EL DIA, autoridades de EDELAP señalaron que “Villa Castells tuvo una interrupción momentánea en el día de ayer” y aseguraron que para el cierre de esta edición “toda la zona está en servicio”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí