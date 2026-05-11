Charla en Berazategui sobre Violencia Familiar y Medidas de Protección

La Asociación de Abogados de Berazategui organiza una charla presencial sobre medidas de protección ante la violencia familiar hoy, martes 12 de mayo a las 18 horas, en su sede central. El evento académico ocurre en el Café Jurídico de la calle Lisandro de la Torre 1438 para brindar herramientas legales a toda la comunidad. El encuentro cuenta con el apoyo del Colegio de Abogados de Quilmes y el municipio local para fomentar la capacitación profesional. Los organizadores entregarán certificados de asistencia a los presentes tras finalizar la exposición técnica.

El Doctor Diego Oscar Ortiz encabeza esta actividad en calidad de disertante principal. Este profesional es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y posee una especialización en Violencia Familiar por la UMSA. Ortiz ejerce la docencia en facultades de Derecho y escribió diversos libros sobre esta problemática social. El expositor detallará el procedimiento práctico que rige actualmente en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

La jornada propone un análisis profundo sobre las normativas vigentes y los recursos judiciales disponibles. El público objetivo incluye a abogados matriculados, estudiantes de leyes y trabajadores sociales interesados en la materia. La Asociación de Abogados de Berazategui - AABegui busca fortalecer el acceso a la justicia mediante estos debates abiertos. El Foro de Abogados de San Francisco Solano y Villa La Florida también auspicia este encuentro de carácter gratuito.

Los interesados deben concurrir directamente a la sede administrativa en el horario mencionado para asegurar su lugar. La institución pone a disposición sus canales oficiales de comunicación para responder consultas adicionales de los vecinos. Esta iniciativa refuerza el compromiso de los profesionales del derecho con la seguridad de las familias en el partido de Berazategui. Los certificados de participación validan el conocimiento adquirido sobre las leyes de protección vigentes en la región.