Fuerte crítica de la Iglesia por la situación actual: "La clase media está sometida a un empobrecimiento constante”

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El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, dijo que antes eran “benefactores” y ahora “piden una mano para completar una cuota o para terminar de pagar alguna deuda”
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El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, afirmó hoy que la clase media está sometida en los últimos años a “un empobrecimiento consistente y constante” y pidió abrir un diálogo entre todos los sectores para resolver los problemas del país.
Colombo afirmó que quienes antes eran “benefactores” en las colectas de la Iglesia en la actualidad son los que les “piden una mano para completar una cuota o para terminar de pagar alguna deuda”, según explicó en declaraciones a la prensa.
El arzobispo de Mendoza también remarcó “el caso de los jubilados” y dijo: “Nunca estuvieron holgadamente, pero podían permitirse algún ahorrito para algún gasto de emergencia y hoy tienen que optar entre el remedio o la comida”.
Además, sostuvo que esas son las cifras preocupantes que la CEA recoge en los encuentros entre obispos de todo el país y que “arrojan estos resultados que afligen realmente a tantas familias” debido a que son “datos concretos de la realidad”. “Una democracia real requiere de diálogo constante, concreto, permanente”, dijo el titular de la CEA y lamentó: “A veces, el diálogo es visto como una solución de emergencia cuando se nos fue de las manos algo”.
Colombo subrayó que, frente a problemas como la pobreza, debe haber un intercambio de ideas “entre todos los sectores” y remarcó: “Aun entre oficialismo y oposición, porque lo que nos interesa es la gente y el bien común”. “Lo peor es mirar para otro lado o negar el problema. Afrontarlo significa ponernos de acuerdo y cada uno desde su lugar ofrecer nuestra colaboración”, subrayó.
Finalmente agregó que es necesario “correrse de la grieta en estos temas humanos” y aseveró que, frente a lo acuciante de la pobreza, “no hay que esperar las elecciones ni hay que esperar a tener el panorama caído totalmente”.
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