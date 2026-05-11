La provincia que discuten los intendentes

En la Provincia de Buenos Aires empieza a reaparecer una discusión histórica: la autonomía municipal. Un debate que quedó trunco en la reforma de la Constitución provincial. Ahora, el tema parece volver a estar en agenda, ya no solamente como una cuestión jurídica o administrativa, sino como expresión de una transformación más profunda del territorio bonaerense.

Porque mientras las ciudades asumen agendas cada vez más complejas, como los cambios en el desarrollo productivo, la seguridad, innovación, ambiente, transporte o planificación urbana, crece también la tensión entre esas nuevas responsabilidades y las limitadas capacidades institucionales y financieras con las que cuentan los municipios.

Es decir, mientras las nuevas agendas provocan que los intendentes tengan mayores incumbencias, nada cambia en torno a sus atribuciones y capacidades. Y no es solo una cuestión de recursos.

Representación política

El problema ya no parece ser solamente de gestión. También empieza a ser de representación política. Porque la Provincia dejó de experimentar una única realidad territorial. La crisis no impacta igual en todos lados. No es lo mismo el Conurbano que las ciudades atravesadas por el turismo, por la agroindustria, la logística, la actividad portuaria o el conocimiento. Y esa diversidad empieza a modificar también la manera en que se organiza la política bonaerense.

Durante décadas, la Provincia fue interpretada desde una lógica relativamente estable, marcada por el peso gravitacional del Área Metropolitana y, en tensión con ella, un interior subordinado a esa centralidad política, económica y demográfica. Sin embargo, parece cambiar. Emergen ciudades con capacidad creciente de articular agendas propias, construir redes institucionales y desarrollar identidad política local y hasta regional.

La fragmentación bonaerense ya no es solamente económica o social. También es urbana, cultural y territorial. Cada región organiza expectativas distintas, experimenta velocidades diferentes y empieza a demandar respuestas más ligadas a su propia experiencia cotidiana.

En ese escenario, las llamadas ciudades intermedias, comienzan a ocupar un lugar cada vez más relevante. Ciudades como Chascomús, Azul, Balcarce, Trenque Lauquen o Pergamino, por mencionar algunas, conservan todavía escalas donde la proximidad política mantiene densidad. Ahí, los problemas urbanos conservan legibilidad y la conversación pública no está completamente absorbida por la fragmentación de las grandes metrópolis.

Pero, además, empieza a consolidarse otro fenómeno probablemente más importante: la construcción de redes de cooperación entre municipios. Corredores productivos, articulaciones universitarias, foros regionales, programas compartidos e intercambios institucionales comienzan a tejer una trama política menos basada en la confrontación permanente y más vinculada a la articulación territorial. Por eso no es raro ver como se agrupan intendentes de distinto signo político.

Con proyección regional

Más allá de su escala, hay experiencias que expresan algo más profundo: ciudades que se piensan no solamente como administraciones locales, sino como espacios capaces de producir acuerdos, cooperación y proyección regional.

En paralelo, otros nodos urbanos consolidan dinámicas propias. Mar del Plata y Bahía Blanca funcionan cada vez más como plataformas económicas, universitarias y logísticas de alcance regional. Junín y Pergamino expresan otra centralidad vinculada a la agroindustria y la innovación productiva. Y La Plata podría ocupar un lugar singular como ciudad que vincula las distintas realidades bonaerenses, combinando universidad, administración pública, conocimiento y escala metropolitana.

Tal vez la discusión sobre autonomías municipales ya no pertenezca solamente al plano institucional. Tal vez sea la expresión política de una provincia que empieza a reorganizarse desde sus ciudades. Porque es probable que la próxima etapa bonaerense no surja únicamente de las grandes estructuras partidarias ni de las disputas nacionales que dominan la agenda pública, sino también de esa red de municipios que comienza, aunque tal vez todavía de manera silenciosa, a discutir otra idea de provincia.