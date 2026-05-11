La provincia que discuten los intendentes

Provincia: la Junta Electoral impulsa una reforma de plazos electorales y de campaña
Provincia: la Junta Electoral impulsa una reforma de plazos electorales y de campaña
"Tarifazo" en el Tren Roca y en micros que unen La Plata - CABA: cuánto costará el pasaje desde el próximo lunes
YPF aumentó el precio de la nafta en La Plata mientras se esperan definiciones por el descongelamiento
"Nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto": el picante cruce de Guillermo con un periodista partidario de Vélez
Ataque a machetazos en el microcentro platense: qué se sabe hasta ahora
Se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino y en La Plata se realizó un emotivo homenaje
Vecinos de Villa Alba denuncian ataques de "perros sueltos" y hay bronca contra una vecina
"Adriel La Plata": quién sería el platense que aparece en el celular de uno de los acusados por coimas en el cepo
ANDIS: detectan la compra de andadores, sillas de ruedas y prótesis con más de 4.000% de sobreprecios
Ganá el álbum y figuritas del Mundial: escaneá el QR y participá del concurso de EL DIA auspiciado por Rapicuotas
Suben los bonos y el riesgo país cae debajo de los 500 puntos
Fuerte crítica de la Iglesia por la situación actual: "La clase media está sometida a un empobrecimiento constante”
¿No leíste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
Los Cafres y Emmanuel Horvilleur desembarcan en el Teatro Ópera La Plata con dos shows imperdibles
El caso Adorni divide al Gobierno y crece el costo político de sostenerlo
Escándalo: la teoría sobre la supuesta separación de Wanda Nara y Martín Migueles
Cómo fue el rating de Gran Hermano con el ingreso de Santiago del Moro a la casa
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Se viene otro paro y marcha en colegios y facultades de la UNLP
Investigan la situación de una nena de 4 años de La Plata que faltaba a la escuela
No levanta el comercio platense: la actividad lleva 13 trimestres en baja
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Reclamo y bronca en Barrio Aeropuerto por "calles tapadas de barro"
El supuesto acosador de alumnas de La Plata se presentó en la sede de la comisaría 5ª
Terror en La Plata: dos delincuentes sorprenden a un jubilado, lo golpean y le roban todo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Carlos G. Lazzarini
En la Provincia de Buenos Aires empieza a reaparecer una discusión histórica: la autonomía municipal. Un debate que quedó trunco en la reforma de la Constitución provincial. Ahora, el tema parece volver a estar en agenda, ya no solamente como una cuestión jurídica o administrativa, sino como expresión de una transformación más profunda del territorio bonaerense.
Porque mientras las ciudades asumen agendas cada vez más complejas, como los cambios en el desarrollo productivo, la seguridad, innovación, ambiente, transporte o planificación urbana, crece también la tensión entre esas nuevas responsabilidades y las limitadas capacidades institucionales y financieras con las que cuentan los municipios.
Es decir, mientras las nuevas agendas provocan que los intendentes tengan mayores incumbencias, nada cambia en torno a sus atribuciones y capacidades. Y no es solo una cuestión de recursos.
El problema ya no parece ser solamente de gestión. También empieza a ser de representación política. Porque la Provincia dejó de experimentar una única realidad territorial. La crisis no impacta igual en todos lados. No es lo mismo el Conurbano que las ciudades atravesadas por el turismo, por la agroindustria, la logística, la actividad portuaria o el conocimiento. Y esa diversidad empieza a modificar también la manera en que se organiza la política bonaerense.
Durante décadas, la Provincia fue interpretada desde una lógica relativamente estable, marcada por el peso gravitacional del Área Metropolitana y, en tensión con ella, un interior subordinado a esa centralidad política, económica y demográfica. Sin embargo, parece cambiar. Emergen ciudades con capacidad creciente de articular agendas propias, construir redes institucionales y desarrollar identidad política local y hasta regional.
La fragmentación bonaerense ya no es solamente económica o social. También es urbana, cultural y territorial. Cada región organiza expectativas distintas, experimenta velocidades diferentes y empieza a demandar respuestas más ligadas a su propia experiencia cotidiana.
LE PUEDE INTERESAR
Críticas de PRO al Gobierno en medio del escándalo
LE PUEDE INTERESAR
Surgen más implicados y revelaciones por las coimas durante el cepo
En ese escenario, las llamadas ciudades intermedias, comienzan a ocupar un lugar cada vez más relevante. Ciudades como Chascomús, Azul, Balcarce, Trenque Lauquen o Pergamino, por mencionar algunas, conservan todavía escalas donde la proximidad política mantiene densidad. Ahí, los problemas urbanos conservan legibilidad y la conversación pública no está completamente absorbida por la fragmentación de las grandes metrópolis.
Pero, además, empieza a consolidarse otro fenómeno probablemente más importante: la construcción de redes de cooperación entre municipios. Corredores productivos, articulaciones universitarias, foros regionales, programas compartidos e intercambios institucionales comienzan a tejer una trama política menos basada en la confrontación permanente y más vinculada a la articulación territorial. Por eso no es raro ver como se agrupan intendentes de distinto signo político.
Más allá de su escala, hay experiencias que expresan algo más profundo: ciudades que se piensan no solamente como administraciones locales, sino como espacios capaces de producir acuerdos, cooperación y proyección regional.
En paralelo, otros nodos urbanos consolidan dinámicas propias. Mar del Plata y Bahía Blanca funcionan cada vez más como plataformas económicas, universitarias y logísticas de alcance regional. Junín y Pergamino expresan otra centralidad vinculada a la agroindustria y la innovación productiva. Y La Plata podría ocupar un lugar singular como ciudad que vincula las distintas realidades bonaerenses, combinando universidad, administración pública, conocimiento y escala metropolitana.
Tal vez la discusión sobre autonomías municipales ya no pertenezca solamente al plano institucional. Tal vez sea la expresión política de una provincia que empieza a reorganizarse desde sus ciudades. Porque es probable que la próxima etapa bonaerense no surja únicamente de las grandes estructuras partidarias ni de las disputas nacionales que dominan la agenda pública, sino también de esa red de municipios que comienza, aunque tal vez todavía de manera silenciosa, a discutir otra idea de provincia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí