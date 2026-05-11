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ANDIS: detectan la compra de andadores, sillas de ruedas y prótesis con más de 4.000% de sobreprecios

El ministerio de Salud comparó facturas y encontró compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis con valores muy por encima al que estaba en el mercado

ANDIS: detectan la compra de andadores, sillas de ruedas y prótesis con más de 4.000% de sobreprecios
11 de Mayo de 2026 | 07:27

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El Gobierno nacional detectó, a través de un informe que realizó el ministerio de Salud, que hubo mas de 4.000% de sobreprecios en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis). Esta información se conoce en la antesala de una nueva semana de indagatorias en la que serán citados varios empresarios vinculados al sector.

Específicamente, se supo que hubo hasta 4.239% de elevación de precio en la adquisición de andadores, sillas de ruedas y prótesis. El documento emitido por la cartera comandada por Mario Lugones comparó las facturas emitidas al Estado con los precios de mercado y señaló que las diferencias significativas son “injustificables”.

El relevamiento oficial es lapidario. El análisis de 37 facturas de seis proveedores distintos muestra "desvíos sistemáticos" que el propio Gobierno califica como "técnicamente indefendibles".

El caso más paradigmático es el de un andador, por el cual la ANDiS aceptó un sobreprecio del 4239% respecto a los valores de referencia. En el rubro de sillas de ruedas, las brechas superaron el 2000%: mientras el precio de referencia nacional para una silla se ubicaba en torno a los $1.200.000, la agencia convalidó pagos de hasta 19 millones de pesos por unidad.

Incluso en insumos de alta complejidad, la diferencia es notoria. Una "válvula bicaval transcatéter" para cirugías cardíacas fue facturada a la ANDiS por $425.000.000, cuando sólo meses antes el PAMI había pagado 124 millones de pesos por el mismo producto.

La hipótesis fiscal, liderada por el fiscal Picardi, apunta a que el sistema digital de compras (Siipfis) fue vulnerado. Lejos de garantizar transparencia, se habría utilizado para seleccionar de antemano a qué empresas invitar, simulando una competencia inexistente. En el centro de la escena aparece el "Grupo Museo", nombre de un chat de WhatsApp donde ex directivos y operadores coordinaban las licitaciones. Entre los nombres clave figuran:

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- Osmar Mariano Caballi, contador y socio de Farma Salud, empresa que absorbió 7.900 millones de pesos. Fue funcionario durante la gestión de Alberto Fernández.

- Miguel Angel Calvete: señalado como lobista de droguerías, con vínculos directos con funcionarios procesados.

- Diego Spagnuolo: máxima autoridad de ANDiS durante parte del período investigado. Aunque su defensa niega su participación, la causa avanza sobre el entorno que respondía a él.

La investigación también expone una "red de conexiones societarias y familiares". Un ejemplo es la firma Bymax Medical, cuyo gerente es pareja de una ex funcionaria ya procesada. Además, los allanamientos han arrojado resultados sorprendentes, como el secuestro de 700.000 dólares en efectivo en el departamento de la hija de Calvete, quien debió renunciar a su cargo en el ministerio de Economía.

Actualmente, hay 49 personas llamadas a indagatoria. Mientras algunos empresarios intentan despegarse alegando que fueron captados por socios con "experiencia en el sector", otros apuestan a la nulidad de la causa cuestionando la validez de las grabaciones que originaron la denuncia.

Por lo pronto, el juez Ariel Lijo ha ordenado peritajes sobre los audios que mencionan un presunto sistema de coimas, mientras la Justicia intenta determinar hasta dónde llegaba el drenaje de fondos públicos en una de las áreas más sensibles del Estado.

En este marco, y a partir de hoy, se presentarán a declarar varios empresarios relacionados con esta causa. El primero es Osmar Caballi, y también se espera que esta semana lo hagan cuatro miembros de la familia Sagués, dueños de la ortopedia que lleva dicho apellido y que fue favorecida por medio de sus contrataciones: Mariano y Christian Sagués se presentarían mañana y el miércoles harían lo propio Vicente y Lucas Sagués.

Los informes que se realizaron hasta el momento identifican a la Ortopedia Sagués como parte de un núcleo de proveedores cercanos a la administración del organismo, junto a otras empresas como MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma y Profarma.

Esta semana también serán citados Humberto Maone, gerente de MED-EL Latinoamérica S.R.L, y Javier, Fernando y Gustavo Bernat, miembros de Ortopedia Bernat.

 

 

 

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