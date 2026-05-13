Nuevo chequeo médico para el Presidente a fines de mayo

El presidente Donald Trump volverá a someterse a un chequeo médico y dental a fines de mayo, en medio de la permanente atención pública sobre su estado de salud. La Casa Blanca informó que el mandatario asistirá el 26 de mayo al Centro Médico Militar Walter Reed para realizarse un examen físico anual y controles preventivos de rutina.

Trump, que cumplirá 80 años el próximo mes y es el presidente de mayor edad elegido en Estados Unidos, aseguró recientemente que se siente “igual que hace 50 años”. Incluso bromeó sobre su actividad física al afirmar que hace ejercicio “como un minuto al día”.

La salud del mandatario ha sido tema de debate desde su regreso al poder. El año pasado se realizó estudios cardíacos y abdominales que, según reconoció, despertaron preguntas sobre su condición física. Además, meses atrás la Casa Blanca confirmó que padece insuficiencia venosa crónica, una afección frecuente en adultos mayores que provoca acumulación de sangre en las venas. Pese a ello, sus médicos sostienen que Trump está “plenamente apto” para ejercer el cargo. También destacaron que perdió unos nueve kilos desde 2020.