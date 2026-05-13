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El Mundo |3,8% INTERANUAL, LA MÁS ALTA DESDE MAYO DE 2023

La inflación en EE UU se acelera por la energía

La inflación en EE UU se acelera por la energía

X (@alebrijes1)

13 de Mayo de 2026 | 02:46
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La inflación volvió a acelerarse en Estados Unidos y alcanzó en abril el 3,8 % interanual, el nivel más alto desde mayo de 2023. El dato, publicado ayer por la Oficina de Estadísticas Laborales, quedó por encima de las previsiones del mercado y reflejó el fuerte impacto del aumento de los precios de la energía en medio de la crisis internacional provocada por la guerra entre EE UU, Israel e Irán.

El Índice de Precios al Consumo sumó así cinco décimas más que en marzo y superó incluso las estimaciones de los analistas, que esperaban un 3,7 %. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía por su volatilidad, también mostró una aceleración y se ubicó en el 2,8 % interanual.

Detrás de la suba aparece el sacudón generado por el conflicto en Medio Oriente. La interrupción del tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como represalia por la guerra, alteró cadenas de suministro y disparó el precio internacional del petróleo. Como consecuencia, la energía aumentó un 17,9 % interanual y se convirtió en el principal motor del avance inflacionario.

En abril, el índice energético subió un 3,8 % mensual y explicó más del 40 % del incremento general de precios. La nafta fue uno de los rubros más golpeados: su valor aumentó un 5,4 % y el precio promedio en Estados Unidos ya supera los 4,5 dólares por galón, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil.

Otros sectores también registraron alzas. El costo de la vivienda trepó un 0,6 %, mientras que los alimentos aumentaron un 0,5 %. Comer en casa se volvió especialmente más caro, con un salto del 0,7 % en los productos de supermercado. También subieron las tarifas aéreas, la ropa, los artículos de cuidado personal y los gastos educativos.

El presidente Donald Trump minimizó el impacto del dato y defendió los ataques contra Teherán al afirmar que eran necesarios para impedir que Irán desarrollara armas nucleares. Además, aseguró que, una vez terminado el conflicto, volverá a fluir petróleo al mercado y la inflación “descenderá drásticamente”.

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El dato llega en un momento clave para la Reserva Federal (Fed, banco central), que deberá evaluar si mantiene o modifica su política monetaria en la reunión de junio.

La inflación, junto al desempleo y el crecimiento económico, será decisiva para definir el rumbo de la mayor economía del mundo en medio de un escenario internacional cada vez más inestable.

 

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