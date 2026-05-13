El escudo antimisiles de Trump saldría fortunas

El ambicioso sistema antimisiles “Cúpula Dorada” impulsado por el presidente Donald Trump podría costarle a Estados Unidos muchísimo más de lo previsto. Según un nuevo informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el proyecto demandaría alrededor de 1,2 billones de dólares, una cifra que supera ampliamente los 175.000 millones mencionados por Trump el año pasado.

El reporte, difundido ayer, aclara que se trata de un análisis “ilustrativo” y no de una evaluación definitiva del plan oficial. Aun así, el cálculo encendió alarmas por la magnitud del gasto necesario para construir un escudo capaz de detectar e interceptar misiles en cualquier etapa de un ataque.

Trump había firmado el decreto para desarrollar la Cúpula Dorada durante sus primeros días de mandato y aseguró que quería verla operativa antes de enero de 2029. El mandatario justificó la iniciativa al señalar que las amenazas militares modernas son “más intensas y complejas” debido al avance de armas estratégicas de nueva generación.

El sistema toma inspiración de la famosa “Cúpula de Hierro” israelí, utilizada para frenar ataques con cohetes y misiles provenientes de Irán y grupos armados de la región.