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El acorazado Trump: lujo, poder nuclear y polémica

La futura nave mediría hasta cuatro veces más que un destructor y llevaría láseres, cañones electromagnéticos y misiles atómicos, en medio de fuertes controversias

El acorazado Trump: lujo, poder nuclear y polémica

Trump durante la presentación de la nueva iniciativa de la flota de la Armada en diciembre en Mar-a-Lago

13 de Mayo de 2026 | 02:47
Edición impresa

El ambicioso proyecto naval impulsado por el presidente Donald Trump para construir un gigantesco buque de guerra bautizado informalmente como “Trump-class battleship” (buque de guerra clase Trump) acaba de sumar un nuevo ingrediente polémico: tendrá propulsión nuclear.

La decisión, incluida en el plan naval de construcción a 30 años enviado al Congreso por los republicanos, promete convertir a la nave en una de las embarcaciones militares más poderosas jamás concebidas, pero también disparó críticas de expertos por sus costos, riesgos y dudosa utilidad estratégica.

La futura nave, que según la Armada estadounidense pesaría entre 30.000 y 40.000 toneladas, sería hasta cuatro veces más grande que un destructor moderno. Trump había presentado el proyecto en diciembre pasado desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, donde aseguró que sería “la nave más rápida, la más grande y cien veces más poderosa que cualquier acorazado jamás construido”.

VOCES A FAVOR Y EN CONTRA

La Marina sostiene que el uso de un reactor nuclear permitirá recorrer enormes distancias sin necesidad de reabastecimiento frecuente y ofrecerá mayor velocidad y autonomía operativa. Además, el sistema energético facilitaría alimentar armamento de última generación que consume cantidades gigantescas de electricidad, como cañones electromagnéticos y armas láser todavía en fase experimental.

Los llamados “railguns” o cañones de riel utilizan impulsos eléctricos en lugar de pólvora para disparar proyectiles a velocidades extremas, mientras que los láseres militares apuntan a destruir drones, misiles y otras amenazas en cuestión de segundos. Trump también afirmó que el acorazado podría portar misiles de crucero con capacidad nuclear, un punto que encendió alarmas entre especialistas en defensa.

Varios analistas advierten que incorporar armas nucleares en buques de superficie podría reducir el umbral político y militar para el uso de este tipo de armamento en escenarios de crisis. También recuerdan que la Marina de Estados Unidos abandonó la propulsión nuclear en buques de superficie en la década de 1990 justamente por sus enormes costos operativos y de mantenimiento.

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Bryan Clark, experto naval del Hudson Institute, señaló que el proyecto probablemente será aún más caro de lo previsto y recordó que los astilleros estadounidenses que dan servicio a embarcaciones nucleares ya están saturados. Aunque reconoció que la energía nuclear ofrece ventajas tácticas -como evitar la vulnerabilidad de los barcos cisterna que abastecen combustible-, sostuvo que no implicará ahorros económicos.

El anuncio llega además en un contexto de crecientes tensiones globales y expansión militar acelerada entre las grandes potencias.

Para los críticos, el proyecto parece más una demostración política y simbólica que una necesidad concreta del campo de batalla moderno. Otros, en cambio, consideran que el nuevo acorazado podría marcar el regreso de grandes plataformas navales capaces de combinar autonomía extrema, armamento futurista y capacidad de disuasión nuclear.

Por ahora, el “Donald Trump” existe apenas sobre el papel, pero ya logró algo: abrir un intenso debate sobre el futuro de la guerra naval y el costo que Estados Unidos está dispuesto a asumir para mantener su supremacía militar.

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