El acorazado Trump: lujo, poder nuclear y polémica

Llegan a La Plata las armas para la guardia urbana: cómo son, qué efectos causan y la polémica por su uso
Llegan a La Plata las armas para la guardia urbana: cómo son, qué efectos causan y la polémica por su uso
VIDEO.- Masiva Marcha Federal Universitaria contra el ajuste
Jorge Rial hizo explotar las redes con una denuncia contra Adorni: anticipó un nuevo escándalo que golpea a Milei
Extorsión sexual en línea: la grave denuncia de una joven de Berisso
Gimnasia, River y una historia con cruces inolvidables y partidazos
Tenencia responsable de mascotas: las normas de La Plata que muchos dueños desconocen
Javier Milei quiere que Fátima Florez sea candidata: los detalles de la bomba de Ángel de Brito
Agustín Bernasconi habló de las versiones que lo vinculaban con Wanda Nara: qué dijo
Por la gran convocatoria, Leiva Joyas extiende su tour de tasaciones en La Plata
VIDEO. Impactante caída de una luminaria pública arriba de un auto en Villa Elisa: de milagro no fue tragedia
Balean a un menor en un intento de robo en Altos de San Lorenzo
Cumplía labores en un geriátrico de City Bell y se llevó la peor sorpresa
Sigue el concurso mundialista de EL DIA: ¿cómo participar para ganar el álbum y figuritas?
Cortes de luz programados para hoy en La Plata: cuáles son las zonas afectadas
Otro amanecer de invierno en La Plata y a cuánto llegará la máxima este miércoles
Crece el malestar por los vuelcos de basura y hasta denunciaron a ABSA
Trabajadores y jubilados realizarán un “abrazo simbólico” en la sede de PAMI La Plata
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 13 de mayo 2026
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Escándalo: detenido por crear imágenes sexuales falsas con IA de al menos 11 mujeres
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Cristina libre, la bandera “k” que le mete presión al candidato peronista
Angelina Jolie le gana la batalla legal a Brad Pitt: avanza la venta del château Miraval de 164 millones de dólares
Un paro bancario parcial afectaría solo en el Hipotecario y el Central
Actividades: convocatoria a artistas plásticos, caminata y festejos
Los números de la suerte del miércoles 13 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La futura nave mediría hasta cuatro veces más que un destructor y llevaría láseres, cañones electromagnéticos y misiles atómicos, en medio de fuertes controversias
El ambicioso proyecto naval impulsado por el presidente Donald Trump para construir un gigantesco buque de guerra bautizado informalmente como “Trump-class battleship” (buque de guerra clase Trump) acaba de sumar un nuevo ingrediente polémico: tendrá propulsión nuclear.
La decisión, incluida en el plan naval de construcción a 30 años enviado al Congreso por los republicanos, promete convertir a la nave en una de las embarcaciones militares más poderosas jamás concebidas, pero también disparó críticas de expertos por sus costos, riesgos y dudosa utilidad estratégica.
La futura nave, que según la Armada estadounidense pesaría entre 30.000 y 40.000 toneladas, sería hasta cuatro veces más grande que un destructor moderno. Trump había presentado el proyecto en diciembre pasado desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, donde aseguró que sería “la nave más rápida, la más grande y cien veces más poderosa que cualquier acorazado jamás construido”.
La Marina sostiene que el uso de un reactor nuclear permitirá recorrer enormes distancias sin necesidad de reabastecimiento frecuente y ofrecerá mayor velocidad y autonomía operativa. Además, el sistema energético facilitaría alimentar armamento de última generación que consume cantidades gigantescas de electricidad, como cañones electromagnéticos y armas láser todavía en fase experimental.
Los llamados “railguns” o cañones de riel utilizan impulsos eléctricos en lugar de pólvora para disparar proyectiles a velocidades extremas, mientras que los láseres militares apuntan a destruir drones, misiles y otras amenazas en cuestión de segundos. Trump también afirmó que el acorazado podría portar misiles de crucero con capacidad nuclear, un punto que encendió alarmas entre especialistas en defensa.
Varios analistas advierten que incorporar armas nucleares en buques de superficie podría reducir el umbral político y militar para el uso de este tipo de armamento en escenarios de crisis. También recuerdan que la Marina de Estados Unidos abandonó la propulsión nuclear en buques de superficie en la década de 1990 justamente por sus enormes costos operativos y de mantenimiento.
LE PUEDE INTERESAR
La inflación en EE UU se acelera por la energía
LE PUEDE INTERESAR
Trump baja el tono con Xi antes de llegar a China
Bryan Clark, experto naval del Hudson Institute, señaló que el proyecto probablemente será aún más caro de lo previsto y recordó que los astilleros estadounidenses que dan servicio a embarcaciones nucleares ya están saturados. Aunque reconoció que la energía nuclear ofrece ventajas tácticas -como evitar la vulnerabilidad de los barcos cisterna que abastecen combustible-, sostuvo que no implicará ahorros económicos.
El anuncio llega además en un contexto de crecientes tensiones globales y expansión militar acelerada entre las grandes potencias.
Para los críticos, el proyecto parece más una demostración política y simbólica que una necesidad concreta del campo de batalla moderno. Otros, en cambio, consideran que el nuevo acorazado podría marcar el regreso de grandes plataformas navales capaces de combinar autonomía extrema, armamento futurista y capacidad de disuasión nuclear.
Por ahora, el “Donald Trump” existe apenas sobre el papel, pero ya logró algo: abrir un intenso debate sobre el futuro de la guerra naval y el costo que Estados Unidos está dispuesto a asumir para mantener su supremacía militar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí