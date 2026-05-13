Javier Milei quiere que Fátima Florez sea candidata: los detalles de la bomba de Ángel de Brito

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La actriz, humorista e imitadora Fátima Florez habría recibido una propuesta para incorporarse políticamente a La Libertad Avanza de cara a futuras elecciones legislativas.
La información fue revelada este martes por el periodista Ángel de Brito durante su programa televisivo, donde aseguró que la artista “estaría evaluando la propuesta” realizada desde el oficialismo.
Según trascendió, el acercamiento se habría producido teniendo en cuenta la fuerte exposición pública que Florez tuvo durante su relación sentimental con el presidente Javier Milei en los primeros meses de gestión.
La imitadora mantuvo una relación con Milei durante el inicio de su presidencia, una situación que la llevó a frecuentar ámbitos de poder como la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.
Ese vínculo le otorgó una fuerte presencia mediática ligada al universo político, algo que ahora podría derivar en un posible desembarco electoral dentro de La Libertad Avanza.
Hasta el momento, ni Fátima Florez ni referentes del oficialismo realizaron declaraciones públicas confirmando o desmintiendo la versión.
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La posibilidad de que la humorista se convierta en candidata generó repercusión tanto en el ambiente artístico como en el político, en medio de una creciente tendencia de figuras mediáticas que incursionan en cargos públicos o campañas electorales.
De concretarse, Florez pasaría de los escenarios y la televisión al terreno político, respaldada por la visibilidad pública que acumuló en los últimos años y por su cercanía con el Presidente.
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