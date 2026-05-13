Estafaron a otro jubilado con una falsa promoción

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Un jubilado de La Plata fue víctima de una sofisticada estafa virtual luego de caer en una publicación falsa difundida a través de la red social Facebook, donde delincuentes ofrecían supuestos descuentos del 50 por ciento en el servicio de gas para personas jubiladas.
Una vez que ganaron su confianza y, tomaron contacto mediante una llamada de WhatsApp, pudieron acceder al control remoto de su celular y transferirse cerca de 1.900.000 pesos que tenía depositados en su cuenta bancaria.
La denuncia fue radicada por un hombre de 76 años, domiciliado en el barrio San Carlos.
Según relató ante las autoridades, el hecho ocurrió ayer en horas del mediodía, cuando vio una publicación atribuida a la empresa Camuzzi Gas Pampeana, que promocionaba beneficios para la tercera edad.
De acuerdo a su testimonio, al hacer clic en la opción “más información” recibió primero un mensaje y luego una llamada de WhatsApp desde un número de la ciudad de Buenos Aires.
Del otro lado de la línea lo atendió un hombre con acento extranjero que se presentó como empleado de la compañía y comenzó a indicarle una serie de pasos para acceder al supuesto beneficio.
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La víctima explicó que el estafador le pidió compartir la pantalla del teléfono, ingresar a enlaces enviados y descargar una aplicación llamada “Supremo Mobile Assist”, una herramienta de acceso remoto utilizada habitualmente para controlar dispositivos a distancia.
Así fue como, una vez instalada, el delincuente tuvo el dominio total del aparato.
En medio de la maniobra, el jubilado fue derivado automáticamente a la aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia. Allí, sin autorización, realizaron el citado movimiento dinerario, que casi llega a los dos millones de pesos. ¿El destino? Una cuenta desconocida.
Al advertir la situación, la víctima se comunicó con la entidad financiera, desde donde bloquearon preventivamente la cuenta para evitar nuevos movimientos fraudulentos. La entidad le generó además el reclamo correspondiente.
Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que este tipo de estafas viene creciendo de manera sostenida en la región y tiene como principales objetivos a adultos mayores, aprovechando falsas promociones, supuestos beneficios estatales o descuentos de servicios esenciales para engañar a las víctimas.
Los investigadores recomiendan no descargar aplicaciones sugeridas por desconocidos, no compartir pantalla ni claves bancarias y desconfiar de promociones difundidas por redes sociales que soliciten datos personales o acceso remoto al teléfono.
La causa ahora busca determinar el destino del dinero transferido e identificar a los autores de la maniobra, aunque se sabe de lo dificultoso que resulta esa tarea, por el nivel de ramificaciones que muestra la ruta de la defraudación.
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