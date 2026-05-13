Otra vez el delito juvenil pone en vilo al Centro

La problemática de los menores reincidentes en hechos de inseguridad volvió a quedar en evidencia en el centro de La Plata, luego de que dos adolescentes de 16 años fueran aprehendidos cuando intentaban robar dos motos estacionadas en plena vía pública.

El episodio ocurrió en 46 entre 10 y 11, donde agentes detectaron a los jóvenes mientras forcejeaban con dos motos que estaban sobre la vereda. Al advertir la presencia del patrullero, ambos corriendo, aunque fueron alcanzados a pocos metros.

Los efectivos comprobaron daños sobre los rodados y secuestraron, además, una bicicleta, una tijera corta candados y un cuchillo, elementos que presuntamente iban a ser utilizados para concretar el robo.

Pero el dato que volvió a encender alarmas fue otro: al ser identificados, se estableció que uno de los menores tenía un pedido de captura activo por un robo agravado cometido en banda, emitido semanas atrás por la Justicia platense. Esta vez fue derivado al Centro de Recepción de Menores de La Plata.