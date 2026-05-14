El rastro de una moto robada destapó un desarmadero

Una investigación por el robo de una moto en La Plata derivó en un allanamiento positivo que permitió descubrir un presunto desarmadero clandestino y sumar pruebas contra dos jóvenes que ya se encontraban detenidos.

Todo comenzó cuando un vecino denunció que le habían robado su moto frente a su casa, en 3 entre 41 y 42. A partir de tareas investigativas, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) analizó cámaras de seguridad públicas y privadas, logrando identificar a los sospechosos y ubicar domicilios vinculados a la maniobra.

Con esos elementos, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda de 110 entre 13 y 13 bis, donde la Policía secuestró múltiples motopartes, entre ellas cachas, caños de escape, partes de distintos vehículos y dos cuadros de motocicleta sin numeración.

Los investigadores informaron que los dos sospechosos, de 17 y 18 años, ya estaban detenidos desde el 9 de mayo por otra causa de robo agravado automotor.