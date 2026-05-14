El rastro de una moto robada destapó un desarmadero

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Una investigación por el robo de una moto en La Plata derivó en un allanamiento positivo que permitió descubrir un presunto desarmadero clandestino y sumar pruebas contra dos jóvenes que ya se encontraban detenidos.
Todo comenzó cuando un vecino denunció que le habían robado su moto frente a su casa, en 3 entre 41 y 42. A partir de tareas investigativas, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) analizó cámaras de seguridad públicas y privadas, logrando identificar a los sospechosos y ubicar domicilios vinculados a la maniobra.
Con esos elementos, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda de 110 entre 13 y 13 bis, donde la Policía secuestró múltiples motopartes, entre ellas cachas, caños de escape, partes de distintos vehículos y dos cuadros de motocicleta sin numeración.
Los investigadores informaron que los dos sospechosos, de 17 y 18 años, ya estaban detenidos desde el 9 de mayo por otra causa de robo agravado automotor.
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