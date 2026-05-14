Ordenar en el país el caótico tránsito de motos

Con el lanzamiento de una matrícula nacional para formar instructores y evaluadores de licencias de conducir motocicletas, dispuesto por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que tendrá vigencia en todas las provincias, se puso en marcha un procedimiento que busca unificar los criterios de formación de conductores y profesionalizar la enseñanza sobre el parque automotor de dos ruedas, que creció en forma abrupta y que se ha convertido conflictivo y crítico en los últimos años.

Se indicó que la medida responde a la ausencia de una formación obligatoria y específica ante el mencionado crecimiento del parque de motos, que en los últimos años superó el 70 por ciento y a su altísimo nivel de siniestralidad.

Según datos del organismo nacional, los motociclistas representaron el año pasado el 46 por ciento de las víctimas fatales en incidentes viales del país. En regiones como el NOA y el NEA, la proporción es aún mayor: seis de cada diez víctimas viales circulaban en moto. En nuestra región las estadísticas reproducen en los últimos años esos dramáticos porcentajes.

La medida también apunta a imponer en todo el país, a partir de la formación de los instructores, sobre contenidos teóricos y prácticos sobre lo que resulta ser una conducción segura por parte de los motociclistas, así como informarlos a fondo acerca de la normativa vial y las técnicas de manejo, a partir de criterios estandarizados.

La capacitación que en las distintas provincias realizarán los instructores tendrá una duración de 14 horas distribuidas entre clases presenciales y virtuales. Este diario informó en su edición de la víspera acerca de los requisitos que deben cumplir quienes resulten ser futuros instructores, en su condición de capacitadores.

Los aspirantes ya seleccionados en alguna provincia, como la de Tucumán, debieron demostrar conocimientos en normativa de tránsito, mecánica básica y técnicas de conducción segura.

“Buscamos que quien enseña a conducir una moto tenga las herramientas necesarias para transmitir conceptos de seguridad que salvan vidas”, explicaron desde la Secretaría de Transporte.

Lo cierto es que son crecientes las evidencias acerca del modo anárquico con que no pocos conductores de motos se comportan en las calles. Sólo basta constatar, con simples observaciones, esas actitudes, cuyos penosos resultados se miden en motociclistas muertos o heridos. De modo que toda política y todo programa a que apunten a revertir un panorama tan dramático no puede sino generar buenas expectativas.