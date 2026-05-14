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Tensión y protesta en la sede regional del PAMI

Empleados del organismo reclaman mejoras salariales y de las prestaciones. Una jubilada sufrió un colapso emocional

Tensión y protesta en la sede regional del PAMI

La protesta incluyó un abrazo simbólico a la sede de 7, 35 y 36 / EL DIA

14 de Mayo de 2026 | 03:25
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Empleados de PAMI, junto a organizaciones sindicales y sociales, volvieron a protestar ayer frente a la sede de PAMI UGL VII de La Plata, ubicada en calle 7 entre 35 y 36, en el marco de un nuevo aniversario de la obra social de jubilados y pensionados y en reclamo por mejoras salariales.

La movida, que tiene como antecedente cercano otra protesta con los mismos reclamos a mediados de abril, también incluye quejas por ajustes en las prestaciones.

La jornada en esas oficinas estuvo condicionada desde antes. A media mañana una jubilada ingresó al edificio amenazando con quitarse la vida. Según pudo saber este diario, la mujer habría atravesado una situación de fuerte angustia dentro de la dependencia, generando conmoción tanto entre trabajadores como entre las personas que aguardaban ser atendidas.

Tras el alerta, al lugar acudió una ambulancia privada y personal médico asistió a la jubilada, que finalmente fue retirada de la sede en silla de ruedas para recibir atención profesional.

La convocatoria fue difundida por el gremio Sutepa La Plata (empleados del organismo) junto a Fesintras (trabajadores de la salud) y la CTA, bajo la consigna “Abrazo a PAMI”. Según expresaron los organizadores, la actividad busca visibilizar el rechazo “al vaciamiento” del organismo y reclamar mejoras salariales y la restitución de prestaciones médicas y sociales.

“Es el 55º aniversario de la institución que ha pasado por distintos momentos históricos y hoy está en una situación sin precedentes, que nunca vivió”, expresó un portavoz de los trabajadores en diálogo con EL DIA.

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“En el abrazo simbólico participan trabajadores, jubilados y prestadores”, afirmó. Luego, agregó que “en la institución lo único que encuentran los afiliados son puertas cerradas”.

En ese sentido, se indicó que “son muchos los jubilados que se acercan llorando. Tienen una jubilación mínima que no alcanza para cubrir las necesidades básicas y tener una vida digna”, sostuvieron representantes gremiales.

“La situación de que tienen que elegir entre comer o comprar un medicamento la vivimos todos los días”, señaló el sindicalista sobre el momento que atraviesan los adultos mayores.

Acerca de la entidad, manifestó que “laboralmente venimos a un trabajo que antes suponía dar derechos. Hoy tenemos que decir que no a personas que no tienen otra red y otras posibilidades lo que tiene que resolver PAMI como institución”.

Además, desde los gremios vienen alertando sobre una situación crítica dentro del sistema de atención, con denuncias por demoras, recortes y dificultades en el acceso a prestaciones médicas para afiliados.

En ese contexto, sostienen que la situación afecta tanto a trabajadores como a jubilados que dependen de la cobertura de PAMI.

 

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