La inseguridad, sin control: más comerciantes duermen en el trabajo
Tras un aval judicial, avanzarán con la obra de la plaza España
En los barrios crecen las quejas por ataques de perros callejeros
Otro testigo admitió que el jefe de Gabinete le pagó US$21.000 en efectivo
Gobernadores aliados evitarían el pedido de interpelación a Adorni
Las Fuerzas Armadas podrán volver a hacer contrainteligencia militar
“Los rectores de las universidades cobran 4 veces más que el Presidente”
Libertarios quieren eliminar: sellos para el traspaso de inmuebles y autos
El Colegio de Abogados celebra sus elecciones de medio término
Denunció que lo balearon en un robo y sospechan de una coartada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Colegio de la Abogacía de La Plata llevará a cabo hoy y mañana sus elecciones de medio término, para la renovación de la mitad del Consejo Directivo y el Tribunal de Disciplina. Para la contienda en la institución, que abarca 13 distritos y posee un padrón de 7.585 matriculados, se presentaron cuatro listas, con distintas propuestas referidas a las inquietudes de los profesionales.
La lista oficialista que lidera su presidenta, Marina Mongiardino, se denomina “Abogacía Unida-Abogar-Renovación Colegial” y contempla la integración de 17 vertientes. Desde ese espacio, que lleva como candidata a primera consejera titular a Josefina Sannen Mazzucco y a Diana Gensollen para integrar el Tribunal de Disciplina, sostienen que la característica principal de la nómina es “la unidad y la pluralidad”, debido a que de sus filas participan radicales, peronistas, socialistas e independientes. Y remarcan la idea de “dar continuidad al proceso de transparencia y modernización institucional, iniciado hace dos años”.
Otra de las listas que se presentan en la contienda es “Avanza Cambio Colegial”,. que lleva como candidatos a Marcelo Peña y Claudio Kilanowski. El sector viene presentándose desde 2022, identificado con propuestas libertarias no orgánicas con el partido de La Libertad Avanza (LLA), y apunta a consolidarse como una referencia ideológica clara en el tablero colegial.
Otro de los espacios emergentes es “Defensa del Abogado”, encabezado por el penalista Alejandro Montone, que propone la defensa del “abogado de a pie” y el ejercicio liberal de la profesión”.
Por último, “Pluralismo colegial”, que lideran Marcelo Szelagowski y Marcelo Toloza, proponen recuperar los valores tradicionales de la profesión liberal y “la administración austera de los recursos de la institución”, entre otras propuestas.
LE PUEDE INTERESAR
La nafta sube y prometen un nuevo congelamiento
LE PUEDE INTERESAR
Con un show de Moura, City Bell festeja su aniversario 112
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí