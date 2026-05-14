El Colegio de Abogados celebra sus elecciones de medio término

Hay elecciones en el Colegio de la Abogacía de La Plata / CALP

El Colegio de la Abogacía de La Plata llevará a cabo hoy y mañana sus elecciones de medio término, para la renovación de la mitad del Consejo Directivo y el Tribunal de Disciplina. Para la contienda en la institución, que abarca 13 distritos y posee un padrón de 7.585 matriculados, se presentaron cuatro listas, con distintas propuestas referidas a las inquietudes de los profesionales.

La lista oficialista que lidera su presidenta, Marina Mongiardino, se denomina “Abogacía Unida-Abogar-Renovación Colegial” y contempla la integración de 17 vertientes. Desde ese espacio, que lleva como candidata a primera consejera titular a Josefina Sannen Mazzucco y a Diana Gensollen para integrar el Tribunal de Disciplina, sostienen que la característica principal de la nómina es “la unidad y la pluralidad”, debido a que de sus filas participan radicales, peronistas, socialistas e independientes. Y remarcan la idea de “dar continuidad al proceso de transparencia y modernización institucional, iniciado hace dos años”.

Otra de las listas que se presentan en la contienda es “Avanza Cambio Colegial”,. que lleva como candidatos a Marcelo Peña y Claudio Kilanowski. El sector viene presentándose desde 2022, identificado con propuestas libertarias no orgánicas con el partido de La Libertad Avanza (LLA), y apunta a consolidarse como una referencia ideológica clara en el tablero colegial.

Otro de los espacios emergentes es “Defensa del Abogado”, encabezado por el penalista Alejandro Montone, que propone la defensa del “abogado de a pie” y el ejercicio liberal de la profesión”.

Por último, “Pluralismo colegial”, que lideran Marcelo Szelagowski y Marcelo Toloza, proponen recuperar los valores tradicionales de la profesión liberal y “la administración austera de los recursos de la institución”, entre otras propuestas.