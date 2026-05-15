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Tras otro contenedor incendiado en el centro de La Plata, denunciarán los hechos ante la Justicia

Tras otro contenedor incendiado en el centro de La Plata, denunciarán los hechos ante la Justicia
15 de Mayo de 2026 | 16:06

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La empresa recolectora de residuos ESUR anunció que avanzará con denuncias judiciales para intentar identificar a los responsables de la quema de contenedores en La Plata, luego de un nuevo episodio de vandalismo registrado en pleno centro de la ciudad. Según informaron desde la firma, en lo que va del año ya se destruyeron cerca de 50 receptáculos por hechos similares.

La decisión fue tomada tras el incendio de un contenedor ocurrido el jueves por la noche en la esquina de 7 y 48, una zona céntrica y de alto tránsito. De acuerdo con lo reportado, el recipiente comenzó a humear luego de que una persona arrojara un elemento encendido en su interior, provocando daños totales.

Desde ESUR señalaron que este tipo de episodios se volvió cada vez más frecuente y remarcaron el impacto económico que generan. Solo en 2026, la empresa registra un promedio de diez contenedores incendiados por mes, principalmente en el casco urbano platense.

Además del perjuicio material, remarcaron que la destrucción de estos dispositivos obliga a una reposición permanente para garantizar el servicio de recolección y el correcto depósito de residuos por parte de los vecinos.

Buscarán identificar a los responsables

Tras el último ataque, desde la empresa adelantaron que pedirán acceso a imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la zona del hecho, ubicada a pocos metros de una sucursal del Banco Nación, con el objetivo de identificar a quienes provocaron el incendio.

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En caso de lograr individualizar a los responsables y avanzar penalmente, las sanciones podrían incluir penas de entre 15 días y un año de prisión. No obstante, si la Justicia encuadra el caso como vandalismo agravado —por tratarse de bienes de uso público—, las condenas podrían elevarse de tres meses a cuatro años de cárcel.

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