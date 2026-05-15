Prisión preventiva para el acusado de abusar y golpear a su expareja en Pilar

La Justicia bonaerense dictó la prisión preventiva para Federico Nicolás Balbuena, el hombre de 34 años acusado de golpear, amenazar y abusar sexualmente de su expareja en la localidad de Pilar. La medida fue tomada mientras continúa avanzando la investigación por violencia de género y abuso sexual.

La causa está a cargo de la fiscal Marcela Semería, titular de la UFI N°14 descentralizada de Pilar, quien imputó al acusado por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el contexto de violencia de género” y “lesiones leves agravadas”. Hasta ahora Balbuena permanecía alojado en una comisaría, aunque tras la resolución judicial podría ser trasladado a una unidad penitenciaria.

El caso tomó fuerte repercusión pública luego de que la víctima difundiera videos, imágenes y mensajes donde se observaban brutales agresiones físicas sufridas durante la relación. Según trascendió, ambos habían mantenido un vínculo de cinco años y compartían actividades laborales en una concesionaria de autos.

Además, durante la investigación surgieron otros testimonios y denuncias contra Balbuena. Incluso una ex empleada aseguró haber sido víctima de abusos y amenazas por parte del acusado, quien también enfrenta antecedentes judiciales por presuntas estafas.

Mientras la causa continúa en etapa investigativa, la víctima aseguró públicamente que seguirá reclamando justicia y acompañamiento para visibilizar los casos de violencia de género.