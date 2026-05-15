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Por falta de pago de abril, trabajadores de Gimnasia están con retención de tareas en las sedes

Por falta de pago de abril, trabajadores de Gimnasia están con retención de tareas en las sedes
15 de Mayo de 2026 | 12:27

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Trabajadores de Gimnasia iniciaron ayer una retención de tareas por la falta de pago de los haberes correspondientes al mes de abril y denunciaron incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo por parte de la institución.

A través de un comunicado, desde UTEDYC repudiaron “el atraso salarial y el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo por parte del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata” y remarcaron que la situación afecta “gravemente la economía y la vida cotidiana de las familias trabajadoras en todas las sedes del Club”.

Además, señalaron que no obtuvieron respuestas de la nueva Comisión Directiva y confirmaron que el conflicto ya fue denunciado ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

“Nos reservamos la facultad de realizar las medidas gremiales que resulten necesarias en defensa del salario de las y los trabajadores”, expresaron en el documento difundido este jueves.

En ese marco, informaron que durante la tarde del miércoles se presentó formalmente ante el Ministerio de Trabajo el pedido de retención de tareas, medida que quedó habilitada desde ese momento por la falta de pago de los salarios de abril.

Los trabajadores también exigieron que las autoridades del club regularicen “de manera inmediata” la deuda salarial y cumplan con las obligaciones establecidas en el convenio laboral vigente.

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