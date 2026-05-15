VIDEO. Tremendo blooper de una periodista en TN que derivó en un corte

La mañana informativa en la pantalla de TN se volvió el comentario de odos.

Allí, durante la emisión del noticiero de 10 a 13 horas, la periodista Lorena Maciel protagonizó un fallido que descolocó a sus compañeros y obligó a la producción a tomar una urgente decisión para salvar el aire.

El tenso y también divertido momento ocurrió durante la mañana de este miércoles 13 de mayo.

Resulta que, el mencionado equipo periodístico se encontraba realizando un móvil en vivo con el juez de Cámara de Ushuaia, Andrés Leonelli. La temática de la nota era seria, profunda y técnica.

Así, el magistrado estaba detallando los inconvenientes legales y operativos que sufrió luego de que Google le bloqueara sus cuentas laborales.

Todo transcurría bajo el rigor periodístico. Pero, al momento de despedir al entrevistado e intentar empatizar con la frustración que generan estos problemas tecnológicos en el ciudadano común, la conductora soltó una frase popular que, en el significado ideológico y cotidiano, esconde una connotación de doble sentido.

"En este momento lo deben estar viendo a usted y deben estar diciendo 'a mí me pasó lo mismo y me la comí doblada'", sentenció Maciel con absoluta naturalidad y un tono de total seriedad, sin medir el blooper que acababa de cometer en vivo.

La frase no pasó desapercibida. El contraste entre la seriedad judicial de la nota y el remate inesperado de la periodista hizo estallar al equipo en el estudio.

Entonces, a los pocos segundos de haber pronunciado la frase, comenzaron a filtrarse las risas ahogadas de los panelistas y el personal detrás de cámara.

De inmediato, Guillermo Lobo, su compañero en la conducción, intentó hacer valer sus años de oficio haciendo malabares para continuar con el programa y mantener la compostura. Pero el esfuerzo fue en vano.

La estocada final llegó cuando un micrófono abierto delató a alguien del equipo que, quebrado por las carcajadas, lanzó un inconfundible: "No puedo más".

Ante la tentación generalizada en el piso y la imposibilidad de retomar el clima noticioso, la producción del ciclo actuó rápidamente: sacaron la transmisión del aire y mandaron a un corte comercial de urgencia para darle tiempo a los periodistas de recomponerse antes de seguir con el noticiero.

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