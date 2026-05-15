El efectivo vuelve a ser atractivo: descuentos de hasta el 40% en comercios

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Desde indumentaria hasta alimentos y repuestos, las compras al contado permiten obtener precios más bajos y acceder a ofertas. La estrategia comercial busca captar ventas y reducir costos de tarjetas y billeteras virtuales
El pago en efectivo sigue ganando terreno en los comercios, con descuentos que van del 10 al 40 por ciento para los clientes que optan por esta modalidad. La estrategia busca atraer ventas y ofrecer precios más bajos, evitando los recargos asociados al uso de tarjetas o billeteras virtuales. En el sector aclaran que no se trata de ventas “en negro” sino de operaciones registradas, mientras buscan captar clientes en un contexto económico desafiante.
Las rebajas al contado se aplican para que los clientes aprovechen los ahorros por evitar comisiones, impuestos y demoras en los pagos. Además, les permite atraer clientes y obtener efectivo de inmediato para aprovechar ofertas de proveedores.
La práctica se observa sobre todo en indumentaria y accesorios, alimentos como carnicerías y supermercados, materiales de construcción, pinturerías, y también en gastronomía y repuestos del automotor.
Diego Piancazzo, directivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata, sostuvo que el sector utiliza esta modalidad para ser más competitivos. Aunque “depende de lo que cada comerciante considere necesario para su actividad”, afirmó.
En sus locales de venta de marroquinería, Valentín Gilitchensky, referente de la Asociación Comercial de Calle 8 y de la Federación Empresaria de La Plata (FELP), ofrece un 20 por ciento de descuento en efectivo y un 10 por ciento por transferencia.
En el Centro, con el pago al contado una cartera que cuesta $59.900 se puede llevar por $48.000; una billetera de $14.900 baja a $12.000, y una mochila de $39.900 se ofrece a $32.000.
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Sobre los descuentos, el referente comercial explicó: “Las cuotas encarecen el producto: las de tres pagos suben entre 12 y 14 por ciento, y las más largas entre 18 y 20 por ciento. Por eso descontamos ese costo cuando el cliente paga en efectivo o por transferencia. Además, las tarjetas tardan en acreditarse, mientras que la transferencia llega al instante”.
Indumentaria es uno de los rubros donde más se observa este beneficio.
Lucía Yakisich, propietaria de un local de ropa en 8 y 46, también aplica este método de promoción. “Tenemos hasta 40 por ciento de descuento”, indicó, al explicar que el objetivo es “incentivar las ventas y que los clientes puedan aprovechar las rebajas sin tener que usar la tarjeta de crédito”.
Con esta modalidad, las rebajasen este negocio resultan significativas: los sweaters que cuestan $139.900 con tarjeta se venden a $89.900; las camperas de $210.000 bajan a $168.000 y las de abrigo, que estaban $269.000, se ofrecen en $174.000.
En el centro comercial de calle 12, a la altura de 58, un local de ropa femenina ofrece prendas con rebajas del 15 por ciento por pago en efectivo. Así, un jean de $45.000 queda en $38.250; un sweater de $55.000 baja a $46.750; y una camisa de $27.000 se vende a $22.950.
“Las comisiones de las tarjetas son muy altas y los márgenes de ganancia muy bajos. Si hacemos cuotas no queda ganancia. Igual, pese al descuento al contado, no se vende nada”, indicó Julieta, dueña del local.
En el rubro alimenticio, se empiezan a ver algunos incentivos. Gabriela, dueña de una dietética en diagonal 80 y calle 3, ofrece descuentos y, además, los martes y miércoles aplica un 15 por ciento para jubilados y estudiantes en todos los productos.
“El problema de las billeteras virtuales y las tarjetas es que la mitad del beneficio lo absorbe el comercio”, explicó. Sobre la venta al contado, aclaró que “no significa que se esté vendiendo en negro, porque todas las operaciones están registradas”.
En este local, el kilo de avena baja de $2.800 a $1.800, la yerba de medio kilo de $5.000 a $1.800, la pasta de maní de $4.400 a dos por $7.000, y la miel de $7.000 a $5.600 al pagar con billetes.
En una carnicería de diagonal 80 también hay beneficios por pago en efectivo. Ismael López, empleado del local, comentó: “Por cómo está el precio de la carne, la gente saca ventaja”.
Por ejemplo, el lomo baja de $25.000 a $19.900, el asado de $15.000 a $11.500, el cuadril de $16.500 a $13.900 y la paleta de $15.800 a $12.900 al pagar “cash”.
En las casas de repuestos mecánicos, los descuentos también rondan entre el 5 y el 10 por ciento, según indicaron mecánicos locales.
“Esta modalidad cumple dos objetivos: atraer ventas y ofrecer precios más bajos. Uno debe poner el valor considerando que muchos pagan en cuotas o con tarjeta de crédito, y a veces, para cerrar la venta, se ofrece un descuento del 10 o el 15 por ciento al pagar en efectivo”, afirmó Martín Bizet, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de City Bell. “En el sector gastronómico también se aplica”, agregó
En el centro comercial Los Hornos, las ofertas rondan entre el 10 y el 15 por ciento. “Lo hacen hasta los supermercados, porque algunos proveedores solo aceptan efectivo y así consiguen mejores precios”, explicó Gastón Cello, presidente de la Asociación Comercial Los Hornos.
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