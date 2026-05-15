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Policiales |El episodio se inició con un contacto online y terminó bajo investigación judicial

Falsa cita en La Plata: una trampa sexual que acabó en extorsión

Un hombre de 56 años denunció que, tras contactar por internet a una mujer que ofrecía compañía íntima, fue amenazado en su departamento de calle 49 entre 3 y 4, y terminó transfiriendo cerca de $9 millones

Falsa cita en La Plata: una trampa sexual que acabó en extorsión

La víctima citó a la presunta mujer en 49 entre 3 y 4 / WEB

15 de Mayo de 2026 | 02:03
Edición impresa

Lo que creyó que sería un encuentro sexual pactado por internet terminó convirtiéndose en una pesadilla que se extendió durante horas y que hoy es investigada por la Justicia como un caso de extorsión. La víctima, un hombre de 56 años que vive a metros del centro de La Plata, denunció que fue amenazado, hostigado y obligado a realizar múltiples transferencias por un total cercano a los 9 millones de pesos luego de intentar contratar a una mujer que ofrecía encuentros íntimos en una página web.

Según pudo saber EL DIA, basándose en fuentes del caso, todo ocurrió entre la noche del 12 y la tarde del 13 de mayo en un departamento ubicado en calle 49 entre 3 y 4, una zona de intenso movimiento durante el día, rodeada de comercios, oficinas y tránsito permanente, aunque mucho más silenciosa durante la madrugada.

En esta línea, y de acuerdo a la denuncia que ahora está bajo análisis de las autoridades, el episodio comenzó cerca de las 21.30 del lunes, cuando el damnificado navegaba por redes sociales y se encontró con una publicación vinculada a servicios de compañía.

Intrigado, ingresó a una página web y eligió a una mujer identificada como “Aylen”. El contacto siguió por WhatsApp y, tras algunos intercambios, ambos acordaron un encuentro para las 22 horas en el domicilio del hombre.

Hasta ahí, parecía una cita más. Pero minutos antes de la hora pactada, la mujer le pidió que bajara a esperarla a la esquina. El ahora damnificado respondió que prefería recibirla dentro del edificio, una solicitud lógica para alguien que vive solo. La negativa de “Aylen” fue inmediata. Y, de un momento a otro, la conversación cambió por completo: del supuesto encuentro sexual se pasó abruptamente a una amenaza.

Del otro lado comenzaron a exigirle dinero. Primero le dijeron que debía pagar una “multa” por haber contratado el servicio. Después llegaron los mensajes intimidatorios: le advirtieron que, si no entregaba 600 mil pesos, “se los iban a cobrar de alguna manera”.

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Las amenazas escalaron todavía más cuando apareció un segundo interlocutor, un hombre que se presentó como el supuesto “jefe” de la organización.

Asustado, llamó al 911 para pedir ayuda. Sin embargo, aseguró que la respuesta que recibió lo dejó aún más vulnerable: le habrían indicado que no podían enviar un móvil porque “solo eran amenazas”. Fue entonces cuando comenzó la verdadera noche de terror.

Golpes, alarma y pánico

Mientras seguía recibiendo mensajes y llamados, escuchó ruidos en la persiana del living, que da a la calle 49. Luego, golpes en una ventana del dormitorio, a la que se puede acceder desde los techos de los comercios vecinos.

No fue un episodio aislado. Según relató, durante toda la madrugada escuchó golpes en distintas partes del departamento. Las personas que lo amenazaban no se iban. Seguían allí, afuera.

Al amanecer, agotado y desesperado, decidió abrir una ventana para activar la alarma vecinal. Horas después, ya del martes, el hombre volvió a escuchar movimientos en la puerta de ingreso de su departamento. Sintió que alguien intentaba entrar. Entró en pánico.

Volvió a comunicarse con quienes lo estaban extorsionando y la respuesta fue contundente: si quería que todo terminara, tenía que pagar. En cuestión de horas, entre cuentas de distintos bancos, terminó enviando $9 millones.

Además, como si eso no alcanzara, aseguró que continuó recibiendo amenazas: videos con armas de fuego, llamadas insistentes y mensajes intimidatorios.

La causa quedó caratulada como “extorsión” y es investigada por la Justicia de La Plata, que ahora busca determinar quiénes están detrás de la dramática maniobra.

 

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