Quedó expuesto: un docente platense “chapeaba” con ser novio de Lali Espósito

Anita, hermana de Lali Espósito, contó en su programa de Luzu TV una inesperada anécdota que involucra a un docente de La Plata con la famosa cantante.

Todo comenzó cuando en el programa “Patria y familia” comenzaron a contar las mayores mentiras que dijeron o que alguna vez les dijeron. En ese momento, Anita recordó un episodio que sucedió con Lali en 2010 en pleno auge de “Casi ángeles”. “En el 2010, nos pudimos ir de vacaciones en familia a Cuba. Ahí conocimos otros argentinos e hicimos grupo, nos cag... de risa. Y continuamos siendo amigos en Buenos Aires porque de verdad había buena onda”, comenzó la conductora.

Luego, Anita contó que uno de esos viajeros, que era profesor de abogacía en la Universidad de La Plata, había comenzado a decir en su cátedra que estaba de novio con Lali. “Bueno, el chabón en su cátedra dijo que estaba de novio con mi hermana”, reveló, asegurando que el hombre sacó provecho basándonos en el vínculo que había generado con la familia.

“Les dijo que no dijeran nada... Pero imagínate, chapeó con esa en la cátedra”, siguió la hermana de la cantante quien reveló que la mentira llegó a su fin porque casualmente en ese curso había una amiga de Lali que terminó por exponerlo. “Ella le escribió a Lali y le dijo: ‘¿Sabés que tengo un profesor que dice...?’”, contó Anita y aseguró que el abogado, del que no trascendió el nombre, “estaba desesperado por chapear”.