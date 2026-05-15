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Política y Economía |Preocupación por falta de pago y recortes en las coberturas

Crisis en IOMA: la oposición pide la interpelación de su presidente

Diputados de distintos bloques reclaman que Homero Giles explique el funcionamiento del organismo

15 de Mayo de 2026 | 02:42
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En medio de la grave crisis por la que atraviesa el IOMA con recortes de prestaciones en numerosos distritos lo que genera justificadas quejas y reclamos de afiliados, diputados bonaerenses de la oposición presentaron un proyecto para que el titular de la obra social, Homero Giles, brinde explicaciones en el recinto de la Cámara baja.

Los legisladores reclaman que Giles detalle la situación institucional, financiera, administrativa y prestacional del IOMA.

La iniciativa fue impulsada por el titular del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, junto a sus pares de bancada Silvina Vaccarezza y Matías Civale, y los diputados Andrés De Leo (Coalición Cívica), Alejandro Rabinovich y Fernando Rovello (PRO).

“En los últimos años se han multiplicado los reclamos vinculados a demoras en autorizaciones, interrupción de prestaciones, falta de cobertura de medicamentos de alto costo, incumplimientos en servicios de acompañamiento terapéutico, conflictos con prestadores, demoras en pagos a profesionales y centros de salud, así como denuncias reiteradas respecto de deficiencias estructurales en la atención brindada a los afiliados”, señalaron al justificar el pedido de interpelación de Giles.

Los diputados expresaron que “se suman cuestionamientos relacionados con los mecanismos de contratación, auditoría, administración y control de los recursos del Instituto. La magnitud y reiteración de estas situaciones excede casos aislados y evidencia un cuadro estructural que requiere explicaciones claras y precisas por parte de las máximas autoridades del organismo”.

RECLAMOS CRECIENTES

En las últimas horas prestadores de servicios vinculados a IOMA realizaron una manifestación en La Plata para reclamar por la falta de pagos y los reiterados incumplimientos en los cobros. Según denunciaron los manifestantes, los atrasos afectan principalmente a acompañantes terapéuticos y cuidadores, quienes aseguran llevar meses sin percibir honorarios por tareas ya realizadas.

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Asimismo, desde la Agremiación Médica Platense suspendieron el servicio a los afiliados por algunas horas hasta que finalmente el IOMA saldó parte de la deuda reclamada.

Entre otras cuestiones, los legisladores indicaron que “resulta imprescindible” que el presidente de IOMA, Homero Giles, comparezca ante la Cámara baja a fin de informar sobre el estado financiero y presupuestario del organismo; los criterios de administración y contratación implementados; la situación de deuda con prestadores; las medidas adoptadas para garantizar prestaciones básicas y de alta complejidad; los mecanismos de control interno existentes; y las acciones previstas para “revertir la crisis prestacional denunciada por afiliados, entidades profesionales y distintos actores del sistema sanitario”.

En tanto, desde el senado, el legislador platense Marcelo “Chuby” Leguizamón (Hechos) recordó que hace dos año visitó el Senado el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y en ese momento se abordó la situación crítica de IOMA.

El legislador recordó que durante aquella reunión manifestó su preocupación por la situación que atraviesan miles de afiliados de IOMA, especialmente en La Plata, y cuestionó la falta de soluciones concretas por parte de las autoridades provinciales.

“Le hablé no solamente como senador, sino también como afiliado. Porque yo sufro IOMA igual que millones de bonaerenses y conozco de primera mano las dificultades que enfrentan las familias para acceder a prestaciones y atención médica”, sostuvo.

Asimismo, señaló que en ese encuentro el ministro había comprometido una reunión con el titular de IOMA, Homero Giles, que nunca se concretó.

“A dos años de aquellas promesas, la realidad es evidente: falta de diálogo, respuestas insuficientes y miles de bonaerenses afectados por una crisis que sigue profundizándose, particularmente en La Plata”, afirmó.

Hace algunos días, la diputada radical Priscilla Minnard se había hecho eco de la crisis en IOMA y presentó un proyecto que crea la Comisión Bicameral de Saneamiento, Normalización y Seguimiento del IOMA. La iniciativa tiene por objeto fiscalizar el estado prestacional, financiero y administrativo de la obra social, auditar la transparencia en el manejo de sus recursos y proponer planes de normalización para garantizar el derecho a la salud de sus afiliados.

 

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