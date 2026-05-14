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Juicio por la muerte de Maradona: tras fuertes cruces con Leopoldo Luque, Gianinna se descompensó y se suspendió la audiencia

Juicio por la muerte de Maradona: tras fuertes cruces con Leopoldo Luque, Gianinna se descompensó y se suspendió la audiencia
14 de Mayo de 2026 | 17:25

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Al cumplirse un mes del inicio del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la audiencia de este jueves concluyó con un cierre caótico luego de que Gianinna Maradona se enfrentó con Leopoldo Luque y se descompensó, tras haber visto las imágenes de la autopsia de su padre que fueron exhibidas por el neurocirujano. Por estas razones, el debate entró en cuarto intermedio y continuará el próximo martes con las declaraciones de Luque y Carlos Díaz. 

Según se pudo conocer, el neurocirujano Leopoldo Luque puso un video de la autopsia de Diego Maradona cuando comenzaba a declarar por sexta vez en el juicio, Gianinna comenzó a llorar, lo insultó y se descompensó.

Fernando Burlando, acompañó a la hija de Maradona afuera de la sala y, al regresar, señaló: "La víctima está en crisis, tiene todo el derecho a estar presente en este juicio por situaciones que son evidentes y voy a pedir un cuarto intermedio hasta que se reponga, y no creo que sea hoy".

"La situación fue muy violenta. Gianinna nunca lo había visto. Si quieren pidan un médico", expresó el abogado. En esos instantes, el clínico imputado Pedro Di Spagna ofreció su ayuda, pero nadie quiso.

Claudia Villafañe concurrió este jueves a los Tribunales de San Isidro acompañada de Gianinna Maradona para presenciar el juicio por la muerte de su ex marido, Diego Armando Maradona, al tiempo que se retiró de la sala mientras se exponían imágenes de la autopsia.

En tanto, Mario Baudry, abogado querellante y actual pareja de Verónica Ojeda, conversó con la prensa y apuntó contra las defensas del neurocirujano Leopoldo Luque: "Siempre maltrata y ataca a los testigos".

“Obstruyen todo el tiempo el desarrollo del juicio”, consideró el letrado durante un cuarto intermedio que se desarrollaba tras el testimonio del médico Mario Schiter, quien acompañó a Diego en Cuba y fue “veedor” en la necropsia realizada en la morgue de San Fernando.

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