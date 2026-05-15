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Policiales |Entraron a su vivienda mientras se encontraba comprando

Millonario golpe a un comerciante de Berisso

Sucedió en su casa de la avenida Montevideo entre 55 y 56. Le llevaron armas, 16 mil dólares y 7 millones de pesos. Están prófugos

Millonario golpe a un comerciante de Berisso

El cuantioso escruche fue en calle Montevideo entre 55 y 56 / WEB

15 de Mayo de 2026 | 02:02
Edición impresa

Un comerciante de Berisso, de 57 años, fue a realizar compras en un frigorífico de la localidad de Verónica, partido de Punta Indio, cuando a temprana hora de la mañana de ayer recibió un mensaje que lo estremeció.

En base a lo que pudo conocer este diario de fuentes del caso, cerca de las 8 se encontraba en ese comercio y supo a través de un grupo de WhatsApp del complejo habitacional que alquila en Montevideo entre 55 y 56, de Berisso, que una vecina suya mencionó que “en alguno de los departamentos se escuchaban ruidos similares al de corrimiento de muebles”.

Uno de esos voceros consignó que “la mayoría de quienes viven en esos dúplex no estaban en sus hogares, pero esta mujer observó desde una ventana suya que la puerta trasera del departamento del comerciante estaba abierta”.

Advertido al respecto, este último “se comunicó con su hermana y le pidió que fuera a su dúplex para saber qué había pasado”.

Más tarde, su hermana le hizo saber que “el portón del frente había sido violentado y un ventanal trasero estaba abierto”.

El informante reveló que el damnificado denunció que desconocidos le robaron “16.000 dólares que guardaba en el placard de una habitación y 7.000.000 de pesos que estaban en una mesa de ese sector de la vivienda. Se apoderaron además de dos escopetas de calibre 20, una carabina de calibre 22 y una pistola Bersa calibre 380”.

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