El “pez pene” aparece tras la ciclogénesis que afectó a Chubut

Tras el fuerte temporal que afectó a gran parte del país en la última semana, vecinos de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, en Chubut, se sorprendieron al hallar en la costa ejemplares de un curioso gusano marino conocido popularmente como “pez pene”.

El nombre científico de esta especie es Urechis unicinctus. Se trata de un gusano marino que vive enterrado en fondos arenosos o fangosos del océano.

Lo cierto es que, tras su aparición en las playas debido al intenso oleaje y las fuertes corrientes marítimas, rápidamente se hizo viral en redes sociales debido a su particular forma fálica.

Esta no es la primera vez que los medios y redes sociales se hacen eco de la aparición de esta especie, ya que fueron noticia en diciembre de 2019, cuando la playa de Drakes Beach, en California, Estados Unidos, amaneció cubierta por miles de ejemplares de Urechis unicinctus que habían sido arrastrados por tormentas asociadas al fenómeno de El Niño.

Cómo es Urechis unicinctus, el "pez pene"

Este gusano marino puede alcanzar hasta 25 centímetros de longitud y rara vez es visto en la superficie, ya que pasa gran parte de su vida bajo la arena.

Estos organismos habitan aguas poco profundas y construyen madrigueras en forma de “U” bajo la arena, desde donde filtran agua para alimentarse de plancton y bacterias, según informó LM Neuquén.

Asimismo, aclararon que no se trata de una especie peligrosa, si no que el Urechis unicinctus cumple una función importante dentro del ecosistema marino.