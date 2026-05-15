Serían más de 30 mil los argentinos con derecho de admisión en estadios que no podrán ir al Mundial

Las claves que explican la baja de la inflación y qué esperan para los próximos meses
Las claves que explican la baja de la inflación y qué esperan para los próximos meses
EN FOTOS | El Museo de La Plata ya luce renovado y la joya del Bosque platense vuelve a brillar
Revelan cómo la Policía Bonaerense protegió al carnicero que se hizo millonario con el "rulo" del dólar oficial
Crisis en IOMA: la oposición pide la interpelación de su presidente
ATENCIÓN | Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata: anuncian lluvias para el fin de semana
Falsa cita en La Plata: una trampa sexual que acabó en extorsión
El efectivo vuelve a ser atractivo en La Plata: descuentos de hasta el 40% en comercios
El Concurso de EL DIA y su primer ganador: ya se juega por otro álbum y 20 paquetes de figuritas
Trabajadores de la salud realizan una conferencia en el Hospital San Martín contra el cierre de Remediar y el “vaciamiento” del PAMI
VIDEO. Tremendo blooper de una periodista en TN que derivó en un corte
Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con shows, teatro, música y más
Si viajan a EEUU, terminan en "cana-dá": más de 30 mil argentinos con derecho de admisión no podrán ir al Mundial
Casa Metro presenta “La Luna Cautiva” y un show inmersivo con canciones de Fito Páez
Diputado libertario y otro escándalo: desde Milagro Sala al Tesla de US$ 250 mil
Quedó expuesto: un docente platense “chapeaba” con ser novio de Lali Espósito
Romance confirmado: se filtró la primera foto de Mauricio Macri con su nueva novia
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Uno por uno, los cortes de luz programados para este viernes en La Plata: las zonas afectadas
Una pelea por supuestas estafas frente a una maderera terminó con seis demorados en La Plata
Prisión preventiva para el acusado de abusar y golpear a su expareja en Pilar
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 15 de mayo 2026
VIDEO. Néstor Ortigoza, a las piñas en un reconocido boliche de zona Norte tras defender a su novia Rocío Oliva
Actividades: talleres en Villa Elisa, clases de plástica, festejo de jubilados
Los números de la suerte del viernes 15 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Gobierno nacional puso a disposición de Estados Unidos la lista de argentinos con derecho de admisión en estadios, una medida que impactará de cara al Mundial 2026 que se jugará en ese país junto a México y Canadá. La decisión fue oficializada a través de la Resolución 444/2026 del Ministerio de Seguridad y forma parte de los acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad deportiva.
La información corresponde al programa “Tribuna Segura”, que reúne a personas con restricciones vigentes para ingresar a espectáculos futbolísticos en la Argentina. Según se informó oficialmente, los datos serán utilizados únicamente para la planificación de seguridad durante la Copa del Mundo.
De acuerdo con distintas publicaciones, el listado incluye a barras bravas, personas con antecedentes de violencia en estadios y también deudores alimentarios incorporados recientemente a las restricciones. Algunas versiones indican que la nómina supera las 34 mil personas.
La medida se suma a antecedentes recientes de cooperación entre ambos países. En 2025, el Ministerio de Seguridad ya había entregado a Estados Unidos una base de datos con más de 15 mil hinchas con derecho de admisión para impedir su ingreso al Mundial de Clubes FIFA.
El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en sedes de Estados Unidos, México y Canadá.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí