Serían más de 30 mil los argentinos con derecho de admisión en estadios que no podrán ir al Mundial

El Gobierno nacional puso a disposición de Estados Unidos la lista de argentinos con derecho de admisión en estadios, una medida que impactará de cara al Mundial 2026 que se jugará en ese país junto a México y Canadá. La decisión fue oficializada a través de la Resolución 444/2026 del Ministerio de Seguridad y forma parte de los acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad deportiva.

La información corresponde al programa “Tribuna Segura”, que reúne a personas con restricciones vigentes para ingresar a espectáculos futbolísticos en la Argentina. Según se informó oficialmente, los datos serán utilizados únicamente para la planificación de seguridad durante la Copa del Mundo.

De acuerdo con distintas publicaciones, el listado incluye a barras bravas, personas con antecedentes de violencia en estadios y también deudores alimentarios incorporados recientemente a las restricciones. Algunas versiones indican que la nómina supera las 34 mil personas.

La medida se suma a antecedentes recientes de cooperación entre ambos países. En 2025, el Ministerio de Seguridad ya había entregado a Estados Unidos una base de datos con más de 15 mil hinchas con derecho de admisión para impedir su ingreso al Mundial de Clubes FIFA.

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en sedes de Estados Unidos, México y Canadá.