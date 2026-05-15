Tras marcar diferencias con Milei, Macri afirmó: "El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa"

El ex presidente Mauricio Macri aseguró hoy que “el PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa” durante un acto que encabezó en Vicente López con dirigentes bonaerenses, en medio del distanciamiento con el Gobierno de Javier Milei.

“Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance”, dijo durante la actividad que formó parte de su gira “Próximo Paso”, con la que busca reposicionar al partido rumbo a la contienda electoral de 2027 y añadió: “Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas. Eso es lo que nos ha marcado como algo distinto”.

Macri estivo a cargo del discurso de cierre y señaló que seguirá marcando sus diferencias con el Gobierno y dijo: “El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa. Es lo más cercano a lo que yo siempre dije de correcto versus políticamente correcto. Lo políticamente correcto es una estafa”.

En el acto también estuvieron Christian Ritondo, Martín Yeza y Fernando De Andreis y el mismo se realizó en el marco de actividades que organiza el PRO para reactivar al partido y que se suma al relanzamiento que se hizo en Parque Norte y a recorridas en las provincias de Chaco y Corrientes.

Macri volvió a hablar sobre el próximo paso del PRO con vistas a las elecciones de 2027 y tras las versiones que trascendieron luego de la publicación de un manifiesto con críticas al Gobierno nacional.