Tensión en la Estación de Trenes de La Plata: operativo contra DIDI y UBER en 1 y 44

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Un importante operativo de control se lleva adelante este jueves en la estación de trenes de La Plata, en la zona de 1 y 44, donde personal policial y agentes de Guardia Urbana realizan inspecciones vinculadas al funcionamiento de aplicaciones de transporte como UBER y DIDI.
En el lugar se observaron varios vehículos detenidos sobre la avenida mientras los agentes controlaban documentación y el movimiento de pasajeros en uno de los puntos más transitados de la ciudad. La presencia de conos y móviles oficiales generó demoras y despertó la atención de quienes circulaban por la zona.
La tensión también quedó reflejada en una pintada realizada sobre la vereda del sector de ascenso y descenso, donde apareció la frase “Afuera Uber”, en medio del fuerte malestar que existe entre taxistas y conductores de aplicaciones.
El operativo se da pocos días después del conflicto registrado el pasado domingo en la Terminal de Ómnibus de La Plata, donde hubo momentos de máxima tensión entre taxistas y choferes de aplicaciones. En aquella jornada debió intervenir la Policía para custodiar el lugar y evitar enfrentamientos mayores tras cruces y discusiones entre trabajadores del transporte.
El conflicto por el funcionamiento de plataformas como UBER y DIDI continúa creciendo en distintos puntos de la ciudad y vuelve a poner sobre la mesa el debate por la regulación del servicio y la convivencia con el sistema tradicional de taxis.
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