Un informe reveló que en La Plata llegan menos turistas pero se quedan más tiempo en los hoteles

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La Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP publicó su encuesta trimestral donde expuso una llamativa modificación en la conducta de los turistas que visitan la ciudad
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Este jueves, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP publicó la Encuesta de Hoteles La Plata (EHLap) donde se releva información de los establecimientos hoteleros en la ciudad de forma trimestral. En ese sentido, se detectó que en los hoteles platenses aumentaron las pernoctaciones a pesar de que se redujo el número de turistas.
Si bien hubo un 9,5% menos de viajeros que en el mismo periodo del año anterior, las pernoctaciones (noches totales ocupadas) aumentaron un 13,9%. Esto puede ser posible dado que los visitantes se quedan más tiempo en la ciudad. La estadía promedio subió a 1,3 noches por viajero (frente a 1 noche en 2025). En enero, este promedio llegó incluso a 1,4 noches.
Asimismo, la tasa de ocupación de plazas alcanzó el 31,1%, superando el 26,1% del año anterior. En marzo, el precio promedio de las habitaciones creció solo un 18% interanual, muy por debajo del IPC de Indec, que fue del 32,8%. De hecho, comparado con el trimestre anterior, las tarifas bajaron un 7,2%.
A pesar de ello, el informe detectó un ánimo negativo en los empresarios hoteleros de la región ya que creen que habrá un empeoramiento de las expectativas para el próximo trimestre, especialmente en lo que respecta a inversiones y ventas.
La encuesta publicada por la Facultad de Ciencias Económicas expuso que aumentó la proporción de extranjeros (15%) con respecto al mismo período del año anterior (10%). A su vez, el 43% de los viajeros alojados en hoteles platenses tuvieron como origen la provincia de Buenos Aires, y 27% proviene de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En esa línea, el 41% de los viajeros alojados en los hoteles de la ciudad viajaron por motivo de Negocios, el 24% por ocio y el 16% lo hace por razones de salud.
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