Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $2.000.000: hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Un informe reveló que en La Plata llegan menos turistas pero se quedan más tiempo en los hoteles

La Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP publicó su encuesta trimestral donde expuso una llamativa modificación en la conducta de los turistas que visitan la ciudad

Un informe reveló que en La Plata llegan menos turistas pero se quedan más tiempo en los hoteles
14 de Mayo de 2026 | 15:28

Escuchar esta nota

Este jueves, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP publicó la Encuesta de Hoteles La Plata (EHLap) donde se releva información de los establecimientos hoteleros en la ciudad de forma trimestral. En ese sentido, se detectó que en los hoteles platenses aumentaron las pernoctaciones a pesar de que se redujo el número de turistas.

Si bien hubo un 9,5% menos de viajeros que en el mismo periodo del año anterior, las pernoctaciones (noches totales ocupadas) aumentaron un 13,9%. Esto puede ser posible dado que los visitantes se quedan más tiempo en la ciudad. La estadía promedio subió a 1,3 noches por viajero (frente a 1 noche en 2025). En enero, este promedio llegó incluso a 1,4 noches.

Asimismo, la tasa de ocupación de plazas alcanzó el 31,1%, superando el 26,1% del año anterior. En marzo, el precio promedio de las habitaciones creció solo un 18% interanual, muy por debajo del IPC de Indec, que fue del 32,8%. De hecho, comparado con el trimestre anterior, las tarifas bajaron un 7,2%.

A pesar de ello, el informe detectó un ánimo negativo en los empresarios hoteleros de la región ya que creen que habrá un empeoramiento de las expectativas para el próximo trimestre, especialmente en lo que respecta a inversiones y ventas.

Crece la llegada de extranjeros a La Plata

La encuesta publicada por la Facultad de Ciencias Económicas expuso que aumentó la proporción de extranjeros (15%) con respecto al mismo período del año anterior (10%). A su vez, el 43% de los viajeros alojados en hoteles platenses tuvieron como origen la provincia de Buenos Aires, y 27% proviene de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esa línea, el 41% de los viajeros alojados en los hoteles de la ciudad viajaron por motivo de Negocios, el 24% por ocio y el 16% lo hace por razones de salud.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal y apuntan a una misma banda

Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida
+ Leidas

Hermano imputado: ¿de qué acusan al platense Francisco Adorni?

Quién es el polémico árbitro que es empleado de la Provincia y cobra $4.000.000

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia, que fue eliminado por River

Los médicos de La Plata ya no atienden a los afiliados del IOMA por 48 horas

VIDEO. Un freno a la ilusión: River fue más que Gimnasia

¡Al horno! Detectan conexiones eléctricas clandestinas en 15 locales de una cadena de venta de empanadas

Estudiantes: al semestre todavía le queda otra copa más

Tras un aval judicial, avanzarán con la obra de la plaza España
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO. Drama y reclamo en La Plata: denuncian que IOMA adeuda más de un año de internación domiciliaria a un joven con discapacidad

Pasó un camión, arrastró cables y parte del centro de City Bell se quedó sin luz

IOMA hizo un pago parcial y los médicos de La Plata volvieron a atender a sus afiliados

¡Al horno! Detectan conexiones eléctricas clandestinas en 15 locales de una cadena de venta de empanadas
Información General
La ANMAT prohibió un desinfectante "anti-mufa" y un ministro del Gobierno salió al cruce
Un avance histórico contra el cáncer de páncreas: el medicamento que nació de una idea considerada “imposible”
Deudores alimentarios: prohíben su ingreso a estadios
La pandemia causó tres veces más muertes que las notificadas por la OMS
Los sueños vívidos hacen que el descanso parezca mejor
Deportes
¡Atento Pincha! El polémico árbitro uruguayo que le tocó para visitar a Flamengo en el Maracaná
Fideo Di María hizo un picante descargo tras las declaraciones de Milito: "El Interior crece y eso duele, caretas"
Las semifinales River vs Central y Argentinos vs Belgrano ya tienen días y horarios confirmados
“El balance es positivo, me voy satisfecho, di todo”: Pata Pereyra, tras la eliminación y esperando novedades
Un campeón del mundo suelto en La Plata: el profe Luis Martin y una visita motivadora
Espectáculos
Se supo quién es la joven empresaria apuntada como la novia de Mauricio Macri ¿Ya se lo contó a Juliana Awada?
Cómo se hace la limpieza de útero a la que se sometió Daniela Celis: “Sentía asco en mi cuerpo”
Shakira, Madonna y BTS serán el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026
Los números de Gran Hermano en una noche con doble eliminación y nueva nominación
Fallo millonario contra Eduardo Fort: Rocío Marengo armó un verdadero escándalo
Policiales
Tensión en la Estación de Trenes de La Plata: operativo contra DIDI y UBER en 1 y 44
Cayó la "banda del frío" en La Plata: llevaban entre 4 una heladera robada y los atraparon
La inseguridad, sin control: más comerciantes duermen en el trabajo
Los antecedentes del nene de 14 años que denunció que lo balearon en un robo en La Plata: sospechan de una coartada
Estupor en La Plata por un supuesto abuso a un nene de 6 años en un ámbito religioso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla