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VIDEO. Un delincuente armado robó un kiosco en Lanús y los vecinos aseguran que es policía

VIDEO. Un delincuente armado robó un kiosco en Lanús y los vecinos aseguran que es policía
15 de Mayo de 2026 | 15:55

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Un policía fue grabado en un video robando un kiosco de Lanús y también fue reconocido por las imágenes, que se difundieron en Mediodía Noticias, como un estafador de la zona.

Un agente de la policía bonaerense que prestaba servicio en Lomas de Zamora fue arrestado luego de ser reconocido como el asaltante de un quiosco en Lanús. Además, se lo investiga por reiteradas estafas realizadas a través de redes sociales. El hecho sucedió en la intersección de Avenida 9 de Julio y Madariaga, en pleno centro de Lanús, un quiosco fue asaltado por un hombre armado que no ocultó su rostro.

Minutos después, la difusión de las imágenes en redes sociales permitió que los vecinos reconocieran al autor del hecho: un agente de la policía bonaerense que, al momento de la detención, se encontraba en funciones en la Unidad de Prevención Local de Lomas de Zamora. La fiscalía a cargo inició actuaciones de inmediato tras comprobar su identidad.

 

 

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El agente ingresó al quiosco, pidió unos cigarrillos Philips mentolados, mostró su arma de fuego y exigió la recaudación del día. La kiosquera intentó resistirse, pero el hombre logró huir con el dinero.

“El agente que entra y le pide Philips mentolado e inmediatamente le muestra el arma de fuego y le pide toda la recaudación, todo el dinero que había logrado recaudar ese día”. El hecho se produjo a plena luz del día y quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

Tras la viralización del video del robo, los vecinos comenzaron a aportar datos que condujeron rápidamente a la identificación del asaltante como Maximiliano Gorosito, personal policial activo de la mencionada Unidad de Prevención de Lomas de Zamora.

“Primero, hacen un entrecruzamiento con otro robo que había ocurrido, esto es el 14 de mayo, es el día de ayer. Hacen un entrecruzamiento, una actuación de oficio de la propia policía bonaerense ante la aparición de estas imágenes, y hacen un entrecruzamiento con otro robo ocurrido a pocas cuadras de ahí. Esto es a 10 cuadras de la casa del sospechoso”, indicaron.

Investigadores relacionaron el hecho con otro robo cometido una semana antes, el 9 de mayo, también sobre avenida 9 de Julio, a escasas cuadras del hecho reciente. Con las imágenes y datos cruzados, identificaron a Gorosito, que vivía a diez cuadras del comercio. “Él vive a tan solo diez cuadras de donde se encuentra el quiosco. Roba en su propio barrio, por eso es conocido también del barrio”.

 

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