VIDEO. Triple choque en La Loma involucró a dos autos y una camioneta, ¿por culpa de un bache?

Un triple choque tuvo lugar este jueves a plena luz del día en el corazón del barrio de La Loma, en 27 entre 45 y 46, y los vecinos responsabilizan del hecho a la falta de mantenimiento en el pavimento, el cual se encuentra “levantado”.

El incidente vial involucró a un Peugeot 408 blanco, un Ford Fiesta rojo y una camioneta Renault Kangoo blanca. Detrás suyo, una camioneta tipo combi se salvó por pocos segundos.

Según se puede ver en el video, el Peugeot blanco circula por calle 27 cuando, a mitad de cuadra, frena para pasar a la menor velocidad posible un importante bache desplegado en el asfalto y la acción la replica el Ford Fiesta. Sin embargo, en ese momento la Kangoo no llegó a parar la marcha, provocando un choque en cadena.

El reclamo vecinal

Vecinos de La Loma compartieron imágenes al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896) respecto al estado de las calles, con el pavimento levantado sobre 27 entre 45 y 46. Según indicaron, provoca una ola de accidentes constantemente.

“Por culpa del pavimento levantado, chocaron tres autos. Desde el año pasado, mes a mes vamos reclamando y nadie se hace presente”, comentaron. Y cerraron: “En la foto se ve una parte del auto que chocaron hoy”.