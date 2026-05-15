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Política y Economía |Una “batalla cultural”

Diputado libertario: desde Milagro Sala al Tesla de US$ 250 mil

Diputado libertario: desde Milagro Sala al Tesla de US$ 250 mil

La Tesla es retirada en una grúa del Congreso /Captura de video

15 de Mayo de 2026 | 02:40
Edición impresa

Ha sido el comentario de las últimas horas: el diputado libertario Manuel Quintar llegó al Congreso en un Tesla Cybertruck, la camioneta eléctrica de la empresa de Elon Musk valuada en 250 mil dólares en la Argentina. Esta situación encendió una polémica por la suntuosidad del vehículo, en tiempos en que el gobierno de La Libertad Avanza impulsa ajustes en sectores críticos, como la salud y la educación. Golpeado por el dispendio de Manuel Adorni, claramente el gesto del legislador no le suma nada.

Además, la lujosa ostentación del dirigente libertario contrasta fuertemente con su pasado político, cuando se codeaba con la dirigente jujeña de la Tupac Amaru, Milagro Sala, presa por corrupción.

Quintar es abogado y desde diciembre de 2023 ocupa una banca en la Cámara de Diputados por LLA. Integra el armado libertario que responde políticamente a Karina Milei y actualmente preside la estratégica comisión de Acción Social y Salud Pública en la Cámara baja. Llegó al oficialismo cuando Milei, carente de gente propia en los distritos, sumaba lo que fuera, venga de donde sea.

Candidato del kirchnerismo

Así, en efecto, antes de desembarcar en las filas libertarias, Quintar estuvo en el kirchnerista Frente de Todos: en 2021 fue candidato de ese espacio a la Legislatura provincial. Además, desarrolló una extensa actividad empresarial ligada al sistema privado de salud. Su familia estuvo históricamente vinculada al sanatorio Los Lapachos, en San Salvador de Jujuy, y a distintas prestadoras médicas y obras sociales de la provincia.

La clínica Los Lapachos es donde fue internada de urgencia Milagro Sala en junio de 2022 por una trombosis venosa profunda. Allí fue visitada por el entonces presidente Alberto Fernández.

En sus redes sociales Quintar se muestra como empresario, comerciante y deportista. Es aficionado al motocross y suele compartir imágenes de competencias de enduro en las que participa en Jujuy. También cultiva un perfil confrontativo en X e Instagram, donde combina mensajes libertarios, críticas al radicalismo provincial y exhibiciones de su estilo de vida.

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Luego de su experiencia en el peronismo, se subió a la ola violeta que arrasó en 2023. Ahora, quedó bajo la lupa: su visita al Congreso con la Tesla Cybertruck la definió él mismo como un gesto de su propia “batalla cultural”. ¿Sabrá de qué habla? “A mi nombre, con la mía”, escribió en redes sociales junto a una foto de la camioneta. Dicen que aspira a ser candidato a gobernador de Jujuy.

Afuera

Se comenta que cuando las autoridades libertarias del Congreso -básicamente Martín Menem, titular de Diputados- se enteraron de que el vehículo estaba estacionado en la cochera le ordenaron le retiro inmediato.

Hasta allí fue una grúa a buscarlo para llevarlo de regreso a Jujuy: el auto no tiene patente y no debería circular así.

La relación de Quintar y LLA pasa por el sector de Karina Milei. O sea del armado político territorial, que ella lidera. Junto al senador Ezequiel Atauche, el hombre quedó como uno de los referentes del mileísmo jujeño y tuvo participación en la construcción electoral violeta. Especialmente en el armado de listas y la expansión partidaria desde 2024.

Distintos medios de la capital jujeña lo describen como cercano al núcleo que integran la hermanísima y “Lule” Menem. Esa cercanía le permitió posicionarse como uno de los referentes libertarios del Norte argentino.

Beneficio para la clínica

No es todo. En 2025, los jujeños que perciben una pensión contributiva por discapacidad comenzaron a recibir una notificación de la Agencia Nacional de Discapacidad para presentarse con estudios médicos y documentación actualizada para una auditoría destinada a verificar la continuidad del beneficio. ¿Dónde? A la clínica Los Lapachos de Alto Comedero, un anexo de la clínica Los Lapachos, ubicada en el centro de San Salvador de Jujuy. Como se dijo, propiedad de Quintar.

El texto de convocatoria llevaba la firma de Diego Spagnuolo, titular de Andis y hoy complicado por le tema de las supuestas coimas que se pagaban en la agencia. El centro médico pertenece históricamente al denominado “clan Quintar”, que durante los años 90 funcionó bajo el nombre de “Sanatorio Quintar” y luego fue rebautizado como Los Lapachos tras una quiebra que incluyó despidos y conflictos con acreedores. Mantuvo, no obstante, los mismos propietarios.

En 2024, Evaristo Bautisto, un hombre cercano a Quintar y administrador de la clínica Los Lapachos, fue designado al frente del PAMI local.

 

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