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los cafres

15 de Mayo de 2026 | 01:24
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■ Hoy

Música

Convergencia.- A las 21 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Música internacional, jazz y bossa.

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Cartelera porteña

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Seminario con el físico y filósofo Gastón Giribet

Los Cafres.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Bruno Cabadas.- A las 21 en la Sala A de Estación Provincial, 17 y 71, presenta “Desbando”.

Luzbelito 10º aniversario.- A las 23.30 en Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Victoria Klein Banda.- A las 21 en Live, 56 entre 8 y 9. Show de canciones propias, reversiones seleccionadas y con la participación de La Dimensión, banda de covers de rock y pop nacional e internacional.

De tal palo, tal astilla 2.- A las 21.30 en el Hipódromo, 44 y 115, con las voces de Ciro Ciochini, Cacho Puerta, Leonardo Coli, Nina Zlatar y Patricia Marchán. Con la música de Lisandro Peijcovich y José Scelzi. Conduce: Olga San Pablo.

Típico de viernes: Gala Banda + Only Funk.- A las 21 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.

Milonga aniversario: La Diez.- A las 20.30 en el Salón Malvinas Argentinas, La Merced entre Alberdi y Cestino. Edición especial por el aniversario de Ensenada organizada por la Casa de Tango Ensenada. Con la TDJ Fercristini. Entrada libre y gratuita.

Noche Pura.- En Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61. A las 21, @manque.labanca y @martinmaltipo. A la medianoche, @isaac.aisac, @nohaytrato____ y @musa.agonista.

Cine

Instante.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

Mars Express.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Jéremie Perin.

Cuatro estrellas.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Pablo Stigliani.

Que el cielo la juzgue.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de John M. Sahl.

Teatro

El puente azul.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Misterios mentales.- A las 21 en el Metro, 4 entre 51 y 53. Show interactivo de mentalismo.

Bingo musical con Veto y Fer.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

La Roca.- A las 21.30 en Estudio, 3 entre 39 y 40, con libro y dirección de Ariel Gurevich.

Circo Marisko.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47.

Proyecto Campamento, relatos de una batalla sin fin.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dirección de Verónica Caballero.

Algo que nunca viste, 4a edición.- A las 21 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, Espectáculo de asombro, ilusionismo, magia y mentalismo con Martín Di Paola, Fede Brisko e invitados especiales.

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, con Checho Falco y Julian Dorati. A la gorra.

Aeroplanos.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Carlos Gorostiza con Roberto Manuele y Hector Grimberg.

Laberinto Borges.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68, con dramaturgia y dirección de Gastón Figueiredo Cabanas.

En la orilla.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Nora Onetto y Graciela Sandoval con dirección de Carlos Aprea.

LITERARIAS

Daniel Guebel + José Retik.- A las 19.30 en Logia, 53 esquina 23, Tamara Rutinelli y Germán Prósperi presentarán los libros “Paranoia” de Daniel Guebel y “Un mundo distinto” de José Retik. Con la participación de Germán Soracco.

Banquete de cuentos.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51.

EXPOSICIONES

Barrio Estación.- A las 19 en el Mumart, 50 entre 6 y 7, quedará inaugurada la muestra de pintura y dibujos de Mario Santiago Bértoli.

 

■ Mañana

Música

Rarezas.- A las 21 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117. Tributo a Héroes del Silencio.

Los Palmeras.- A las 21 en el Metro, 4 entre 51 y 53.

Emmanuel Horvilleur.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Concierto de piano: Paisajes del Paraguay.- A las 18 en la Sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, a cargo de Chiara D’Odorico. Entrada gratis con reserva online.

3DC: Tres de copas.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, presentan “Rock para siempre”, un espectáculo que rinde homenaje a las canciones que marcaron generaciones enteras.

Circuito Coral Platense 2026: concierto de apertura.- A las 20 en el Salón Dorado Municipal, 12 entre 51 y 53. Participan: Coro Universitario de La Plata / Emiliano Linares; Coro Lírico Va, Pensiero / Raúl Salvatierra & Andrés Peláez & Susana Paladino. Entrada libre y gratuita.

Ricardo Parisi.- A las 21 en el Parador 90, 71 entre 17 y 18. Melódicos y bailables.

Flamenco en la estación.- A las 15.30 en Estación Provincial, 17 y 71. Baile: Jowi Iturralde, Agustina Serena. Guitarra: Martin Tovar. Cante: Bianca Pia. A la gorra.

Fogón.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Ligia Piro y Ricardo Lew.- A las 20.30 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.

Benja Molina Chazarreta.- A las 18 en Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Encuentros de la Catedral.- A las 19 en el Auditorio San Francisco de Asís de la Catedral, 51 entre 14 y 15. En el marco del Ciclo de Conciertos, se presentan: Alejandro Schijman (barítono), Matías Wilson (piano) y el Dúo Oubaitori: María José Jorge (violoncello) y Guillermo Castillo (guitarra). Presentación de Mariana Pace. Gratis.

TanGody.- A las 21 en Camino Centenario y 503. Sonia Godoy presenta cena show con tangos, boleros, canciones.

Fabiana Cantilo.- A las 21 en el Coliseo, 10 entre 46 y 47.

Noche Pura.- En Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61. A las 21 se presentan: @evvil.lml y @poderesextranios. A la medianoche, se presentan: @power.chocolatin.experimento, @problemasdegenteblanca, @cucomusica y @copromauro.

Gloria Estefan x Gaby Castelli.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Teatro

La gravedad de lo incierto.- A las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19.

Mati Acuña: Crow Working.- A las 21.30 en La Nonna, 3 esquina 47.

Desalojo de la ley primera.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con libro y dirección de Perico Lescano.

Húmedas Historias Platenses.- A las 19 en el Galpón de Fierro, 71 y 15, el 451 Colectivo Sanidad presenta la historia de la ciudad de La Plata contada por sus vecinos y vecinas. Entrada a la gorra. También reciben donaciones de alimentos no perecederos.

Cuerdas sueltas.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y dirección de Alejandra Fiori.

La Nona.- A las 21 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa. Entrada gratuita.

Con las manos atadas.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Claudia Piñeiro con dirección de Sara Mon.

Yosapa.- A las 20.30 en La Gran 7 Arte y Cultura, 62 entre 1 y 115, varieté de payasos.

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19.

Inseparables.- A las 21 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, con dirección de Gonzalo Gómez Safar, a cargo del Grupo Generaciones.

Monstruos.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, con dirección de Rodrigo Mauregui.

Barrio privado.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de Alicia Fuentes.

Bye Bye.- A las 21 en la sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada gratuita. Se retiran una hora antes de cada función.

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Fakeland.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Alejandro Santucci.

Esto también Pasará.- A las 21 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71. Dirige: Claudio Cogo.

Tibios sacrificios.- A las 21 en Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dirección de Mercedes Falkenberg.

Infantiles

Animaland, una aventura animal.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, con dirección de Nicolás Alonso, a cargo del Grupo Teatral ARTEX100PRE.

EXPOSICIONES

Contextos.- A las 19 en la Sala Mugafo del C.C. Islas Malvinas, 19 y 51, quedará inaugurada la muestra de Hugo Luis Rivelli, una muestra donde dibujo y fotografía dialogan entre la penumbra y la luz.

CINE

Norma también.- A las 17.30 en el Auditorio CPM, 54 Nº 487, se proyectará el documental de Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo. Gratis.

Argentina sangra: por las barrancas del Río Paraná.- A las 18.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Andrés Cedrón.

Mi vecino Totoro.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Hayao Miyazaki. Gratis.

Instante.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

NeZha 2.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Yu Yang.

Actividades

Feria del playón.- A las 14 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

 

■ Domingo

Música

Novello Cupido.- A las 18.30 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, concierto a cargo de Cappella del Plata. con obras de Claudio Monteverdi, Biagio Marini, Giovanni Felice Sances, Barbara Strozzi, Girolamo Frescobaldi, Benedetto Ferrari y Bartolomeo Spighi da Prato. Entrada: leche larga vida.

Peña.- A las 15.30 en la Feria de Barrio Banco Provincia, 32 y 173, Berisso. Actúan: Facundo Lacolla, Luna Sachera, La Curda, Ceferino Céspedes.

Claroscuros del alma.- A las 17.30 en la Iglesia Evangélica Metodista, diagonal 74 Nº 861 entre 3 y 4. Concierto del Ensamble vocal Unocteto junto al Ensamble de instrumentos antiguos. Director invitado: Julio Menéndez. Entrada libre, a la gorra.

Dúo Aguirre / Rodríguez.- A las 16 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. Entrada libre y a la gorra.

Dúo Embouchure.- A las 17 en la Peña de las Bellas Artes, 49 n° 879 entre 12 y 13, se presenta el dúo integrado por Gabriela Galván, traverso, e Isidoro Roitman, tiorba. Presentarán “Los secretos del Rey”, concierto dedicado a música francesa de la Corte de Luis XIV. Gratis.

Big Bend Orquesta: ensayo abierto.- A las 16 en Planta Alta de Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.

El Conjunto.- A las 18 en el playón de 17 y 17. Salsa. A la gorra.

Clase abierta de swing.- A las 18 en la planta alta de 17 y 71. Gratis.

Tobika.- A las 20 en Guajira, 49 entre 4 y 5.

Domingo musical.- A las 20 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6. Se presentan: Majo Fernández Molina, Karen y Manu Delozano.

Noche Pura.- En Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61. Se presentan: @lasmare4s, @superpiba.banda y @lapemusica.

Cine

Instante.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

El hombre sin sombra.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Paul Verhoeven.

Cuatro estrellas.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Pablo Stigliani.

Evangelion 2.0: You can (not) advance.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Hideaki Anno, Kazuya Tsyrumaki y Masayuki.

Teatro

Corto Circuito.- A las 20 en el Coliseo, 10 entre 46 y 47, con Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone, Diego Ramos, Julieta Poggio y Ana Paula Buljubasich.

Bye Bye.- A las 20 en sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada gratuita. Se retiran una hora antes de cada función.

Lo que no dijimos.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Leandro Sfich con dirección de Rodrigo Atencio.

Nunca es siempre.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

Narices negras.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de Ceci Rossini y Marce Curci.

Lobo, pieza perdida.- A las 20 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34. A la gorra.

El fondo secreto.- A las 19 en Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dramaturgia y dirección de Fabián Fernández Barreyro.

Contra el amor.- A las 19 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, de Esteve Soler con dirección de Andrea Hamame.

Puzzle.- A las 19 en la sala Red Pido Gancho, 3 N° 1172 entre 44 y 45, Villa Elisa. Obra de Omar Lopardo, con las actuaciones de Horacio Martinez y Omar Musa, con dirección general de Paula Boero.

Aquí no podemos hacerlo.- A las 20 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

La tortuga de Darwin.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, con dramaturgia de Sara Mon.

Ciclo de obras cortas en El Escape.- A las 19.30 en El Escape, 44 entre 23 y 24, se presentan las obras cortas: “Diversamente embarazada”, “La señal, una cuestión de fe”, “¡Hay que soltar!” y “Plantado en la plaza”.

Infantiles

Ilusiones escondidas.- A las 16 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, con dirección de Carla Pontini Vázquez.

Cenicienta.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, con libro y dirección de Lisandro Ringer.

Tanguito Mío, un musical bien guapito.- A las 17 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con música de Tato Finocchi y libro y dirección de Gastón Marioni.

ACTIVIDADES

Proyecto Arbórea.- A las 15.30 parte desde la Estación de Trenes, 1 y 44, este recorrido guiado para conocer el patrimonio arbóreo del barrio Hipódromo. Previamente se conversará sobre el apogeo comercial y leyendas de la Diagonal 80. Libre y con colaboración a voluntad.

Actividades

Feria del playón.- A las 14 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

Tributo a otra galaxia: una experiencia inmersiva para fans y familias.- De 16 a 20 en Espacio Medusa, 11 y 55. Durante la jornada, los asistentes podrán entrenar como Jedi, vivir una experiencia de realidad virtual, interactuar con personajes y participar en desafíos, desfiles, duelos y un show musical en vivo con bandas sonoras icónicas.

 

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