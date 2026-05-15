Tras el dato de la inflación de abril, cuánto aumentará el transporte público en La Plata durante junio
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■ Hoy
Música
Convergencia.- A las 21 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Música internacional, jazz y bossa.
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Cartelera porteña
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Seminario con el físico y filósofo Gastón Giribet
Los Cafres.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.
Bruno Cabadas.- A las 21 en la Sala A de Estación Provincial, 17 y 71, presenta “Desbando”.
Luzbelito 10º aniversario.- A las 23.30 en Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.
Victoria Klein Banda.- A las 21 en Live, 56 entre 8 y 9. Show de canciones propias, reversiones seleccionadas y con la participación de La Dimensión, banda de covers de rock y pop nacional e internacional.
De tal palo, tal astilla 2.- A las 21.30 en el Hipódromo, 44 y 115, con las voces de Ciro Ciochini, Cacho Puerta, Leonardo Coli, Nina Zlatar y Patricia Marchán. Con la música de Lisandro Peijcovich y José Scelzi. Conduce: Olga San Pablo.
Típico de viernes: Gala Banda + Only Funk.- A las 21 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.
Milonga aniversario: La Diez.- A las 20.30 en el Salón Malvinas Argentinas, La Merced entre Alberdi y Cestino. Edición especial por el aniversario de Ensenada organizada por la Casa de Tango Ensenada. Con la TDJ Fercristini. Entrada libre y gratuita.
Noche Pura.- En Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61. A las 21, @manque.labanca y @martinmaltipo. A la medianoche, @isaac.aisac, @nohaytrato____ y @musa.agonista.
Cine
Instante.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.
Mars Express.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Jéremie Perin.
Cuatro estrellas.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Pablo Stigliani.
Que el cielo la juzgue.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de John M. Sahl.
Teatro
El puente azul.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.
Misterios mentales.- A las 21 en el Metro, 4 entre 51 y 53. Show interactivo de mentalismo.
Bingo musical con Veto y Fer.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.
La Roca.- A las 21.30 en Estudio, 3 entre 39 y 40, con libro y dirección de Ariel Gurevich.
Circo Marisko.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47.
Proyecto Campamento, relatos de una batalla sin fin.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dirección de Verónica Caballero.
Algo que nunca viste, 4a edición.- A las 21 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, Espectáculo de asombro, ilusionismo, magia y mentalismo con Martín Di Paola, Fede Brisko e invitados especiales.
Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, con Checho Falco y Julian Dorati. A la gorra.
Aeroplanos.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Carlos Gorostiza con Roberto Manuele y Hector Grimberg.
Laberinto Borges.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68, con dramaturgia y dirección de Gastón Figueiredo Cabanas.
En la orilla.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Nora Onetto y Graciela Sandoval con dirección de Carlos Aprea.
LITERARIAS
Daniel Guebel + José Retik.- A las 19.30 en Logia, 53 esquina 23, Tamara Rutinelli y Germán Prósperi presentarán los libros “Paranoia” de Daniel Guebel y “Un mundo distinto” de José Retik. Con la participación de Germán Soracco.
Banquete de cuentos.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51.
EXPOSICIONES
Barrio Estación.- A las 19 en el Mumart, 50 entre 6 y 7, quedará inaugurada la muestra de pintura y dibujos de Mario Santiago Bértoli.
■ Mañana
Música
Rarezas.- A las 21 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117. Tributo a Héroes del Silencio.
Los Palmeras.- A las 21 en el Metro, 4 entre 51 y 53.
Emmanuel Horvilleur.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.
Concierto de piano: Paisajes del Paraguay.- A las 18 en la Sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, a cargo de Chiara D’Odorico. Entrada gratis con reserva online.
3DC: Tres de copas.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, presentan “Rock para siempre”, un espectáculo que rinde homenaje a las canciones que marcaron generaciones enteras.
Circuito Coral Platense 2026: concierto de apertura.- A las 20 en el Salón Dorado Municipal, 12 entre 51 y 53. Participan: Coro Universitario de La Plata / Emiliano Linares; Coro Lírico Va, Pensiero / Raúl Salvatierra & Andrés Peláez & Susana Paladino. Entrada libre y gratuita.
Ricardo Parisi.- A las 21 en el Parador 90, 71 entre 17 y 18. Melódicos y bailables.
Flamenco en la estación.- A las 15.30 en Estación Provincial, 17 y 71. Baile: Jowi Iturralde, Agustina Serena. Guitarra: Martin Tovar. Cante: Bianca Pia. A la gorra.
Fogón.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
Ligia Piro y Ricardo Lew.- A las 20.30 en Casa Metro, 4 entre 51 y 53.
Benja Molina Chazarreta.- A las 18 en Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.
Encuentros de la Catedral.- A las 19 en el Auditorio San Francisco de Asís de la Catedral, 51 entre 14 y 15. En el marco del Ciclo de Conciertos, se presentan: Alejandro Schijman (barítono), Matías Wilson (piano) y el Dúo Oubaitori: María José Jorge (violoncello) y Guillermo Castillo (guitarra). Presentación de Mariana Pace. Gratis.
TanGody.- A las 21 en Camino Centenario y 503. Sonia Godoy presenta cena show con tangos, boleros, canciones.
Fabiana Cantilo.- A las 21 en el Coliseo, 10 entre 46 y 47.
Noche Pura.- En Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61. A las 21 se presentan: @evvil.lml y @poderesextranios. A la medianoche, se presentan: @power.chocolatin.experimento, @problemasdegenteblanca, @cucomusica y @copromauro.
Gloria Estefan x Gaby Castelli.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.
Teatro
La gravedad de lo incierto.- A las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.
Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19.
Mati Acuña: Crow Working.- A las 21.30 en La Nonna, 3 esquina 47.
Desalojo de la ley primera.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con libro y dirección de Perico Lescano.
Húmedas Historias Platenses.- A las 19 en el Galpón de Fierro, 71 y 15, el 451 Colectivo Sanidad presenta la historia de la ciudad de La Plata contada por sus vecinos y vecinas. Entrada a la gorra. También reciben donaciones de alimentos no perecederos.
Cuerdas sueltas.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y dirección de Alejandra Fiori.
La Nona.- A las 21 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa. Entrada gratuita.
Con las manos atadas.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Claudia Piñeiro con dirección de Sara Mon.
Yosapa.- A las 20.30 en La Gran 7 Arte y Cultura, 62 entre 1 y 115, varieté de payasos.
Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19.
Inseparables.- A las 21 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, con dirección de Gonzalo Gómez Safar, a cargo del Grupo Generaciones.
Monstruos.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, con dirección de Rodrigo Mauregui.
Barrio privado.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de Alicia Fuentes.
Bye Bye.- A las 21 en la sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada gratuita. Se retiran una hora antes de cada función.
La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.
Fakeland.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Alejandro Santucci.
Esto también Pasará.- A las 21 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71. Dirige: Claudio Cogo.
Tibios sacrificios.- A las 21 en Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dirección de Mercedes Falkenberg.
Infantiles
Animaland, una aventura animal.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, con dirección de Nicolás Alonso, a cargo del Grupo Teatral ARTEX100PRE.
EXPOSICIONES
Contextos.- A las 19 en la Sala Mugafo del C.C. Islas Malvinas, 19 y 51, quedará inaugurada la muestra de Hugo Luis Rivelli, una muestra donde dibujo y fotografía dialogan entre la penumbra y la luz.
CINE
Norma también.- A las 17.30 en el Auditorio CPM, 54 Nº 487, se proyectará el documental de Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo. Gratis.
Argentina sangra: por las barrancas del Río Paraná.- A las 18.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Andrés Cedrón.
Mi vecino Totoro.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Hayao Miyazaki. Gratis.
Instante.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.
NeZha 2.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Yu Yang.
Actividades
Feria del playón.- A las 14 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
■ Domingo
Música
Novello Cupido.- A las 18.30 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, concierto a cargo de Cappella del Plata. con obras de Claudio Monteverdi, Biagio Marini, Giovanni Felice Sances, Barbara Strozzi, Girolamo Frescobaldi, Benedetto Ferrari y Bartolomeo Spighi da Prato. Entrada: leche larga vida.
Peña.- A las 15.30 en la Feria de Barrio Banco Provincia, 32 y 173, Berisso. Actúan: Facundo Lacolla, Luna Sachera, La Curda, Ceferino Céspedes.
Claroscuros del alma.- A las 17.30 en la Iglesia Evangélica Metodista, diagonal 74 Nº 861 entre 3 y 4. Concierto del Ensamble vocal Unocteto junto al Ensamble de instrumentos antiguos. Director invitado: Julio Menéndez. Entrada libre, a la gorra.
Dúo Aguirre / Rodríguez.- A las 16 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. Entrada libre y a la gorra.
Dúo Embouchure.- A las 17 en la Peña de las Bellas Artes, 49 n° 879 entre 12 y 13, se presenta el dúo integrado por Gabriela Galván, traverso, e Isidoro Roitman, tiorba. Presentarán “Los secretos del Rey”, concierto dedicado a música francesa de la Corte de Luis XIV. Gratis.
Big Bend Orquesta: ensayo abierto.- A las 16 en Planta Alta de Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.
El Conjunto.- A las 18 en el playón de 17 y 17. Salsa. A la gorra.
Clase abierta de swing.- A las 18 en la planta alta de 17 y 71. Gratis.
Tobika.- A las 20 en Guajira, 49 entre 4 y 5.
Domingo musical.- A las 20 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6. Se presentan: Majo Fernández Molina, Karen y Manu Delozano.
Noche Pura.- En Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61. Se presentan: @lasmare4s, @superpiba.banda y @lapemusica.
Cine
Instante.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.
El hombre sin sombra.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Paul Verhoeven.
Cuatro estrellas.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Pablo Stigliani.
Evangelion 2.0: You can (not) advance.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Hideaki Anno, Kazuya Tsyrumaki y Masayuki.
Teatro
Corto Circuito.- A las 20 en el Coliseo, 10 entre 46 y 47, con Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone, Diego Ramos, Julieta Poggio y Ana Paula Buljubasich.
Bye Bye.- A las 20 en sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada gratuita. Se retiran una hora antes de cada función.
Lo que no dijimos.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Leandro Sfich con dirección de Rodrigo Atencio.
Nunca es siempre.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.
Narices negras.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de Ceci Rossini y Marce Curci.
Lobo, pieza perdida.- A las 20 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34. A la gorra.
El fondo secreto.- A las 19 en Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dramaturgia y dirección de Fabián Fernández Barreyro.
Contra el amor.- A las 19 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, de Esteve Soler con dirección de Andrea Hamame.
Puzzle.- A las 19 en la sala Red Pido Gancho, 3 N° 1172 entre 44 y 45, Villa Elisa. Obra de Omar Lopardo, con las actuaciones de Horacio Martinez y Omar Musa, con dirección general de Paula Boero.
Aquí no podemos hacerlo.- A las 20 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.
La tortuga de Darwin.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, con dramaturgia de Sara Mon.
Ciclo de obras cortas en El Escape.- A las 19.30 en El Escape, 44 entre 23 y 24, se presentan las obras cortas: “Diversamente embarazada”, “La señal, una cuestión de fe”, “¡Hay que soltar!” y “Plantado en la plaza”.
Infantiles
Ilusiones escondidas.- A las 16 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, con dirección de Carla Pontini Vázquez.
Cenicienta.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, con libro y dirección de Lisandro Ringer.
Tanguito Mío, un musical bien guapito.- A las 17 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con música de Tato Finocchi y libro y dirección de Gastón Marioni.
ACTIVIDADES
Proyecto Arbórea.- A las 15.30 parte desde la Estación de Trenes, 1 y 44, este recorrido guiado para conocer el patrimonio arbóreo del barrio Hipódromo. Previamente se conversará sobre el apogeo comercial y leyendas de la Diagonal 80. Libre y con colaboración a voluntad.
Actividades
Feria del playón.- A las 14 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
Tributo a otra galaxia: una experiencia inmersiva para fans y familias.- De 16 a 20 en Espacio Medusa, 11 y 55. Durante la jornada, los asistentes podrán entrenar como Jedi, vivir una experiencia de realidad virtual, interactuar con personajes y participar en desafíos, desfiles, duelos y un show musical en vivo con bandas sonoras icónicas.
los cafres
“en la orilla”
“proyecto campamento”
“bye bye”
Chiara D’Odorico ofrecerá un concierto de piano en el argentino
“puzzle” en villa elisa
“novello cupido”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
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