EN FOTOS | El Museo de La Plata ya luce renovado y la joya del Bosque platense vuelve a brillar

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Avanzan con la restauración de una joya arquitectónica de La Plata: el Museo de Ciencias Naturales. Los trabajos se encuentran en el tramo final por lo que se dieron a conocer fotos que muestran como vuelve a brillar un edificio que es emblema de la Ciudad.
Según se indicó, se puso especial dedicación en la recuperación de los lucernarios, lo que permitió devolver a los espacios interiores su luz natural y, con ello, todo su esplendor. De este modo culmina una nueva etapa del amplio proceso de restauración integral de esta magnífica joya edilicia, que inició su recorrido hace dos décadas.
Los trabajos de infraestructura incluyeron la recuperación general de las cubiertas y lucernarios del edificio, muros de carga; la restauración integral de las carpinterías perimetrales y el sector de acceso al Museo, con arreglos en la imponente escalinata principal y el atrio. El equipo técnico de la UNLP explicó que se trata de una intervención de enorme complejidad dada la antigüedad y las dimensiones del inmueble.
Cabe recordar que el Museo La Plata, dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP, es uno de los edificios fundacionales de nuestra ciudad y fue declarado Monumento Histórico Nacional por sus altos valores y significación científica y cultural.
Construido entre los años 1884 y 1889, es de estilo neoclásico. Su fundador y primer director fue el científiconaturalista, Francisco Pascasio Moreno (1852-1919), quien participó de la confección del programa y del seguimiento de las obras. El proyecto inicial fue del ingeniero alemán Carlos Heynemann y del arquitecto sueco Enrique Aberg. En 1906 el Museo se incorporó a la UNLP, sumando a su actividad inicial la investigación y la enseñanza superior de las Ciencias Naturales.
La exhibición permanente está organizada en 20 salas ubicadas en dos plantas. Su organización representa la evolución de la naturaleza, desde la formación del universo y el planeta Tierra hasta el origen del ser humano y sus culturas, pasando por los sucesos del pasado y sus testimonios fósiles, y la biodiversidad de seres que habitan en los ecosistemas actuales. Abierto al público durante todo el año, el Museo de La Plata es un referente en el circuito turístico nacional e internacional.
Con más de 300 investigadores, docentes, becarios, personal técnico y Nodocentes, es una de las instituciones más destacadas a nivel científico de la Universidad y una joya de la arquitectura platense.
De acuerdo a datos técnicos aportados por la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios “las terrazas del Museo presentan una diversidad de situaciones y resoluciones constructivas: cubiertas planas, curvas e inclinadas con baldosas de azotea rojas, cubierta a dos aguas con membranas en estado avanzado de deterioro, cubiertas reacondicionadas con losetas de cemento (con antigüedad aproximada de 15 años), cubiertas de chapa ondulada galvanizada, aluminizada o de zinc, cubiertas de chapa lisa, de policarbonato y cubiertas de vidrio (lucernarios)”.
Los arquitectos detallaron que “los desagües pluviales muestran inconvenientes a nivel de los embudos y rejillas a nivel de terraza y en algunos casos se tornan insuficientes en lluvias copiosas. Las obras se plantean para resolver el problema de filtraciones de agua (hacia el interior de los locales) a nivel de las cubiertas, muros de carga, cornisas y lucernarios”
Los trabajos incluyen también el acondicionamiento de la totalidad de las cubiertas existentes: “en las cubiertas de chapas onduladas y lisas existentes se realizará el recambio de maderamen y estructura de soporte (tirantes en mal estado, clavaderas), canaletas, embudos y desagües pluviales existentes, reemplazo de babetas, cumbreras, limatesas y chapas de cierre. En lucernarios: limpieza, acondicionamiento y colocación de protecciones. Terrazas sobre bovedilla: nueva impermeabilización y solados”, detallaron los arquitectos.
En el sector superior de las fachadas, a nivel de cornisas, se realizó el tratamiento de sectores de revoques deteriorados, muros de carga, limpieza reparación y pintura. En cuanto al tratamiento de los espacios exteriores, en el sector de acceso al edificio, la obra incluye un tratamiento integral: limpieza, ajuste y sellado de la escalinata de acceso y el atrio exterior. En los pisos, se realiza un sellado de la vereda en todo el perímetro del edificio.
De acuerdo a datos vertidos por la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios, desde el año 2005 se han encarado distintos trabajos, con el aporte de la UNLP, que permitieron resolver algunas de las tareas más urgentes del Plan Integral de Puesta en Valor del Edificio.
Entre las obras realizadas se puede enumerar la restauración de las fachadas a nivel del basamento, la reconstrucción de la vereda perimetral, el sellado de juntas y fisuras, el reacondicionamiento y sellado de escalinata de acceso principal y atrio y la adecuación de salida de servicio y salida de emergencia.
Para resolver el resolver el problema de humedad ascendente por los cimientos y mejorar las condiciones de habitabilidad y uso de las distintas áreas de trabajo y depósitos, se realizó un tratamiento mediante el sistema de electroósmosis activa (provisión e instalación de equipos para el control de la humedad ascendente) en el nivel inferior del edificio.
El reordenamiento de las escaleras en sector central, las circulaciones interiores, y las salidas de emergencia fue otra de las grandes obras realizadas. También se realizaron trabajos tendientes a mejorar las condiciones de seguridad a través de la obra de adecuación y puesta a punto de la instalación eléctrica integral del edificio del Museo.
En el 2008 se realizó la reparación de cubiertas y cielorrasos rotos a causa del granizo del mes de marzo de ese año y la adecuación y puesta en valor de la cafetería y el buffet del Museo.
En 2010 se ejecutó la obra de provisión y colocación de sistema de detección de incendios sumado a restauraciones y puesta en valor de las fachadas del edificio y hall de entrada. Un año más tarde, se avanzó en la provisión y colocación de sistema de protección de descargas atmosféricas. Dos años después, en 2012, se iniciaron los trabajos para la colocación de un sistema ahuyenta palomas en el acceso, cornisas y patios de aire y luz.
En el año 2019 también la UNLP puso en marcha la obra “Depósito para colecciones húmedas del Museo”. Para finalizar, en 2025, se inició la obra, ya prácticamente finalizada, para recuperar y poner en valor las cubiertas del histórico edificio.
La Facultad de Ciencias Naturales y Museo también encaró una serie de obras tendientes a mejorar, remodelar y modernizar las distintas Salas. Entre ellas, la Sala de La Tierra, Sala Tiempo y materia, Sala Etnografía, Sala Evolución humana, Sala Egipcia, Sala Moreno, Zoología de Vertebrados. Vida en la Tierra, Sala Colección Piezas Jesuíticas, Invertebrados y la Sala Arqueología Latinoamericana, en ejecución.
La unidad académica ejecutó asimismo trabajos en el sector de informes, en el bufete, en el centro de estudiantes, en el gabinete de Informática y en la Unidad de Digitalización. Además, llevó adelante la renovación de distintos sanitarios, el reacondicionamiento de escaleras, del mobiliario y pinotea de diferentes áreas, entre otras.
Las obras en el Museo de La Plata (UNLP)
Las obras en el Museo de La Plata (UNLP)
Las obras en el Museo de La Plata (UNLP)
Las obras en el Museo de La Plata (UNLP)
Las obras en el Museo de La Plata (UNLP)
Las obras en el Museo de La Plata (UNLP)
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