La Plata | Investigan presunta explotación laboral y trabajo infantil: en el predio había 100 personas

Imponente operativo en La Plata por presunta explotación laboral y trabajo infantil: en el predio había 100 personas
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En el operativo se detectaron graves condiciones de vulnerabilidad y precariedad habitacional
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Un imponente operativo encabezado por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado derivó en una causa por presunta trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo infantil en un predio de La Plata, donde fueron detectadas graves condiciones de vulnerabilidad y precariedad habitacional. La investigación se desarrolla bajo la caratulada de “Trata de Personas – Trabajo Infantil”, y está a cargo la UFI 15 de La Plata dirigida por Cecilia Corfield.
Según informaron fuentes oficiales, durante el procedimiento realizado en las últimas horas los oficiales ingresaron al predio ubicado en 185 y 80 y constataron la presencia de alrededor de 100 personas. En el lugar hallaron cuatro complejos de viviendas precarias utilizados para alojar a trabajadores y sus familias.
Uno de los hallazgos que más preocupación generó fue el de una menor de edad con discapacidad motriz, usuaria de silla de ruedas, que residía en una de las viviendas. Además, en otra finca encontraron a un hombre mayor de edad con aparentes discapacidades, cuya vivienda estaba cerrada desde el exterior con cadena y candado.
Ante esa situación intervino el Servicio Local de Niñez y Adolescencia junto al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Víctimas del Delito de Trata.
Los investigadores señalaron que las condiciones habitacionales eran de “extrema precariedad”, con signos evidentes de hacinamiento e inhabitabilidad. También se detectaron indicios de presunta explotación laboral tanto de adultos como de menores de edad, sumado a bajos salarios percibidos por los trabajadores.
En el marco de la causa fueron identificados tres hombres de 54, 26 y 22 años, y una mujer de 54. De acuerdo a la investigación, los tres últimos se habrían mostrado reticentes al accionar policial, negándose a entregar sus celulares y obstaculizando el operativo. Por ese motivo, la UFI N°3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Bosnic, inició cargos por “Encubrimiento y Resistencia a la Autoridad” y dispuso la captura de los acusados.
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En paralelo, la fiscal ordenó notificar a los cuatro implicados bajo los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal, en calidad de imputados por el delito previsto en el artículo 148 bis del Código Penal, vinculado a la explotación laboral y trabajo infantil.
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