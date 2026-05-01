La pelea por las comisiones paraliza el funcionamiento de la Legislatura bonaerense
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¿La Legislatura saldrá de su letargo la semana que viene? La pregunta no tiene, aún, una respuesta concreta. El freno de mano sigue puesto porque la disputa en el propio peronismo por la presidencia y la integración de las principales comisiones, continúa sin definirse.
Por estas horas, al menos en el Senado, se especula con que el lunes prodría haber una convocatoria formal a sesiones. Sería el arranque de la actividad legislativa que apenas si dio un paso en marzo para realizar el tradicional encuentro por el Día de la Memoria.
Como este diario viene contando, la disputa interna en el PJ sigue por estas horas sin resolverse. El kicillofismo, La Cámpora y el Frente Renovador massista continúan tirando de la cuerda y reclamando espacios en varias comisiones clave en la Cámara alta.
La versión que circula por estas horas es que la vicegobernadora Verónica Magario se dispone a dictar un decreto para conformar las comisiones. Lo haría, en principio, sin que alumbre un acuerdo interno en la bancada de Fuerza Patria. Ese trámite allanaría el camino para una eventual sesión el jueves que viene.
Como se dijo, la pelea interna que se vive en el peronismo se trasladó a la Legislatura. Una de las comisiones más codiciadas es Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Es un cuerpo de trabajo por el que deben pasar los pliegos de designación de jueces y fiscales. También los correspondientes a la Suprema Corte donde existen cuatro vacantes.
Hasta diciembre estaba en manos de La Cámpora. La presidía el senador oriundo de Avellaneda, Emanuel González Santalla. Pero el caso es que el massismo reclama ese espacio con el argumento de que el kirchnerismo ya impuso a Sergio Berni como presidente del bloque y a Mario Ishii como vicepresidente primero.
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La versión que circula por estas horas es que el sector que lidera Sergio Massa quiere ubicar allí a un senador de ese espacio: se habla de Malena Galmarini o de Valeria Arata.
También hay una puja abierta por una comisión a la que el peronismo nunca le puso la mira: Reforma Política. En este caso, es el sector del Gobernador el que quiere la presidencia.
Reforma Política va a jugar un rol clave en los próximos meses. La política bonaerense habla de que se viene un debate sobre las Paso y el desdoblamiento electoral y sus fechas. Por allí también debe pasar otra iniciativa que empuja principalmente la oposición: la instauración de la Boleta Única para los comicios bonaerenses del año que viene.
Esa comisión, de ser prácticamente descartada por el peronismo -de hecho hasta diciembre estuvo en manos de la radical Nerina Neumann-, ahora pasó a transformarse en objeto de deseo de los senadores que reportan al Gobernador y que son clara minoría en la bancada peronista.
Tanto es así, que poco se habla de otra de las comisiones clave: Presupuesto y Hacienda. “Eso tiene su lógica, porque Kicillof ya tiene asegurado un permiso para tomar deuda que excede este ejercicio”, razonaba ayer uno senador de la oposición.
La comisión de Legislación General es otra de las pesadas. El massismo ya avisó que quiere ese lugar.
En medio de esos tironeos, Magario se dispone a dictar el decreto de conformación de todas las comisiones que probablemente no deje conforme a la totalidad de las tribus del peronismo.
En Diputados también hay tironeos que siguen sin resolverse. Acaso ese nudo no se desate hasta que vea la luz el decreto de la Vicegobernadora, por aquello de la teoría de las compensaciones. Quizás el sector que pierda en el Senado logre acaparar algún espacio más en la Cámara baja.
Sin comisiones conformadas, la parálisis parlamentaria es prácticamente total. Es un escenario que frena el avance de proyectos del Ejecutivo como el de la producción de medicamentos que impulsa Kicillof, como la larga lista de pedidos de informes sobre el funcionamiento del IOMA o la ya mencionada Boleta Única Papel que fogonean distintos sectores de la oposición.
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