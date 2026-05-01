Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

La Ciudad

Las multas de tránsito en la Provincia suben un 17%: circular sin VTV hasta $2.215.000

Es por el fuerte aumento en el precio de las naftas. Manejar sin VTV se puede castigar con una multa de hasta $2.215.000.

Las multas de tránsito en la Provincia suben un 17%: circular sin VTV hasta $2.215.000
1 de Mayo de 2026 | 17:02

Escuchar esta nota


Al ritmo del aumento del precio de la nafta que desde el inicio del conflicto en Medio Oriente parece no encontrar techo, las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires tendrán un fuerte ajuste. Y para mayo y junio sufrirán un salto del 16,8% en comparación al bimestre anterior.

De acuerdo a la resolución, el Gobierno bonaerense actualizó el monto de la unidad fija (UF) para las multas por infracciones de tránsito: pasó de $1896 a $2215 para los próximos dos meses.

De esta manera, manejar por encima del límite de velocidad permitido, circular sin cobertura de seguro o sin VTV se puede castigar con hasta $2.215.000.

Cabe recordar que las multas ya habían tenido un ajuste 5,6% en el inicio de 2026 y de 4,9% en el bimestre marzo-abril. La suba va de la mano del valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en La Plata, y durante 2025 el incremento rondó el 29,2% y desde que se inició la guerra en Medio oriente trepó un 23%.

A cuánto pasan los nuevos valores de las multas de tránsito:

– Exceso de velocidad: entre $332.250 y $2.215.000 (entre 150 y 1.000 UF)

LE PUEDE INTERESAR

Sigue la sangría de locales en La Plata: cerró una zapatería en pleno centro

LE PUEDE INTERESAR

FOTOS | Con desfile, shows y gastronomía, así se viven los festejos por el 116º aniversario de Etcheverry: el cronograma completo

– No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $110.750 y $221.500 (entre 50 y 100 UF)

– Pasar un semáforo en rojo: entre $664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Circular a contramano: entre $664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Mal estacionamiento: entre $110.750y $221.500 (entre 50 y 100 UF)

– Conducir alcoholizado: entre $664.500 y $$2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $1.107.500 y $2.658.000 (entre 500 y 1.200 UF).

– Por circular con la VTV vencida: entre $664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por manejar sin habilitación: entre $664.500 y $$2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por circular sin la documentación: entre $110.750 y $221.500 (entre 50 y 100 UF)

– Por circular sin cobertura de seguro: entre $664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por circular sin el comprobante del seguro: entre $110.750 y $221.500 (entre 50 y 100 UF)

– Por circular con exceso de ocupantes: entre $110.750 y $221.500 (entre 50 y 100 UF).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Giro en la causa por el crimen en un cotillón de La Plata: descartan la hipótesis de una deuda y el acusado no declaró

Pelea mortal en La Plata: una discusión entre amigos terminó con un hombre asesinado

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Ataque y preocupación en La Plata: destrozaron los vidrios de una histórica biblioteca en pleno centro

La agenda de Estudiantes está cargada de partidos

Gimnasia piensa en Argentinos y Pata Pereyra va con todo: sólo cuida a Martínez 

Motochorros atacaron a un chofer de Uber en La Plata: le quisieron robar la moto y le dispararon dos veces

Se agrava el conflicto en la UNLP: los docentes anunciaron otro paro y se viene la marcha federal
+ Leidas

¿Nuevo funcionario en la Municipalidad?

Crece la polémica por el monumento de plaza España en La Plata

DIM le ganó en el final a Cusco y se prende en la pelea con Estudiantes

"Estamos paralizados": alerta de ingenieros bonaerenses por el conflicto en ARBA

La agenda de Estudiantes está cargada de partidos

"El final está cerca": la frase que nadie quería escuchar de un crack del fútbol mundial

Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata el Día del Trabajador

Pelea mortal en La Plata: una discusión entre amigos terminó con un hombre asesinado
Últimas noticias de La Ciudad

Sigue la sangría de locales en La Plata: cerró una zapatería en pleno centro

FOTOS | Con desfile, shows y gastronomía, así se viven los festejos por el 116º aniversario de Etcheverry: el cronograma completo

Se agrava el conflicto en la UNLP: los docentes anunciaron otro paro y se viene la marcha federal

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 1º de mayo del 2026
Información General
Lanzan un reclutamiento para sumar guardaparques en Argentina: estos son los requisitos para participar
Arrancó mayo pero... ¿cuál es el saldo negativo de la SUBE?
“Pensé que no salía”: habló la joven que fue tomada de rehén en el tren Roca
Aseguran que 6 de cada 10 talentos argentinos no trabajan en áreas relacionadas a las que estudió
"El delito del juego ilegal online tiene un entramado complejo"
Espectáculos
Brilló en TN y ahora se pasa a la contra: quién es la figura que se muda a LN+
Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, separados: ¿quién es el famoso actor apuntado como el el tercero en discordia?
Pampita y una visita íntima en medio de los rumores de separación con Martín Pepa
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
El “tunga tunga” y la cumbia copan La Plata
Deportes
Dolor en el periodismo deportivo platense por la muerte de Daniel Gamallo
Colapinto ya gira en las pruebas libres del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1
Gimnasia piensa en Argentinos y Pata Pereyra va con todo: sólo cuida a Martínez 
Revelan detalles del informe reservado que elaboró un gigante europeo por Julián Álvarez
"El final está cerca": la frase que nadie quería escuchar de un crack del fútbol mundial
Policiales
Alumnos en la mira: crece la preocupación por ataques en horarios escolares en La Plata
Motochorros atacaron a un chofer de Uber en La Plata: le quisieron robar la moto y le dispararon dos veces
Alumno con una navaja en una primaria de Gonnet: los padres denuncian que las autoridades "cambiaron la versión"
Revés judicial para los asesinos de Fernando detenidos en La Plata: qué decidió la Corte Suprema de Justicia
Ataque y preocupación en La Plata: destrozaron los vidrios de una histórica biblioteca en pleno centro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla