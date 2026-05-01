Las multas de tránsito en la Provincia suben un 17%: circular sin VTV hasta $2.215.000

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Es por el fuerte aumento en el precio de las naftas. Manejar sin VTV se puede castigar con una multa de hasta $2.215.000.
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Al ritmo del aumento del precio de la nafta que desde el inicio del conflicto en Medio Oriente parece no encontrar techo, las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires tendrán un fuerte ajuste. Y para mayo y junio sufrirán un salto del 16,8% en comparación al bimestre anterior.
De acuerdo a la resolución, el Gobierno bonaerense actualizó el monto de la unidad fija (UF) para las multas por infracciones de tránsito: pasó de $1896 a $2215 para los próximos dos meses.
De esta manera, manejar por encima del límite de velocidad permitido, circular sin cobertura de seguro o sin VTV se puede castigar con hasta $2.215.000.
Cabe recordar que las multas ya habían tenido un ajuste 5,6% en el inicio de 2026 y de 4,9% en el bimestre marzo-abril. La suba va de la mano del valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en La Plata, y durante 2025 el incremento rondó el 29,2% y desde que se inició la guerra en Medio oriente trepó un 23%.
A cuánto pasan los nuevos valores de las multas de tránsito:
– Exceso de velocidad: entre $332.250 y $2.215.000 (entre 150 y 1.000 UF)
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– No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $110.750 y $221.500 (entre 50 y 100 UF)
– Pasar un semáforo en rojo: entre $664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Circular a contramano: entre $664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Mal estacionamiento: entre $110.750y $221.500 (entre 50 y 100 UF)
– Conducir alcoholizado: entre $664.500 y $$2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $1.107.500 y $2.658.000 (entre 500 y 1.200 UF).
– Por circular con la VTV vencida: entre $664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por manejar sin habilitación: entre $664.500 y $$2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por circular sin la documentación: entre $110.750 y $221.500 (entre 50 y 100 UF)
– Por circular sin cobertura de seguro: entre $664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)
– Por circular sin el comprobante del seguro: entre $110.750 y $221.500 (entre 50 y 100 UF)
– Por circular con exceso de ocupantes: entre $110.750 y $221.500 (entre 50 y 100 UF).
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