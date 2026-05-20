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El percance de Gustavo Garzón en los Martín Fierro: de la alfombra roja a tendencia en las redes

Por Redacción

Pasaron los Martín Fierro, pero todavía quedas imágenes que llaman la atención.

Allí, en la alfombra roja se vieron situaciones que no pasaron desapercibidas, como lo que le sucedió al actor Gustavo Garzón.

recordemos que, antes del ingreso al salón principal, los artistas frenaron para dialogar con la prensa y sacarse las fotos del look. En el caso de Garzón, no se dio cuenta que tenía la bragueta del pantalón abierta.

Situación incomodas si las hay, ya que si no existe confianza no todos se animan a advertir esa situación.

Por ende, Gustavo anduvo con el cierre bajo durante toda la noche, hasta que fue al baño y seguramente lo advirtió por su cuenta.

Vale destacar que, el mencionado intérprete estuvo en la fiesta de la televisión en la terna Mejor Actor, por La vos ausente, junto a Benjamín Vicuña y Luciano Cáceres, quien ganó por su trabajo en Tafí Viejo.

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