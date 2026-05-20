Se filtraron imágenes hot de Danelik y Brian Sarmiento en un hotel

Danelik, la última eliminada de Gran Hermano 2026, se reencontró con Brian Sarmiento y no dudó en darle un fuerte abrazo.

Después siguieron los besos y finalmente la cita en el hotel donde le tocó cumplir con el aislamiento tras salir del reality.

Desde la habitación, la parejita de esta edición mandó imágenes para sus fanáticos, pero una dónde el lenguaje corporal se robó todo el protagonismo.

Este miércoles, la parejita tendrá la posibilidad de volver a Gran Hermano si el público los elige, aunque también podría ser a través de los golden tickets, que se repartirán entre varios.

Serán 13 los personajes que se sumen al juego: nueve nuevos y cuatro ex.

Por otra parte, cansado de las burlas y los cuestionamientos, Brian Sarmiento rompió el silencio y aclaró que tiene buenas intenciones con Danelik Galazán, la tucumana con la que vivió un fogoso romance en la casa de Gran Hermano 2026 (Telefe).

“Cuando hay amor, a las otras personas les molesta. Entonces eso es lo que les jode. Mis sentimientos son genuinos, entonces si a ustedes les molesta, háganse ver loco, porque les hace falta sentir un poquito de amor”, lanzó Sarmiento.