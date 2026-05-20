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Gran Hermano: quiénes volverían en el repechaje de según las encuestas

Gran Hermano: quiénes volverían en el repechaje de según las encuestas
20 de Mayo de 2026 | 09:22

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Este miércoles 20 de mayo, dos ex jugadores vuelven a la casa de Gran Hermano por decisión de la gente. Las redes están votando.

Así, Gran Hermano Generación Dorada tendrá hoy su gran noche de repechaje. Según anticipó Santiago del Moro, 2 exjugadores volverán a la casa por decisión de la gente y otros 2 recibirán el pase directo por el Golden Ticket. 

Recordemos que, las encuestas oficiales se abrieron el domingo y serán las que marquen realmente a los elegidos pero, como suele suceder en cada votación, pero en redes hay encuestas paralelas que permiten ver una tendencia de lo que podría llegar a suceder esta noche.

Allí, el usuario GH Encuestas sorprendió al compartir los resultados de su testeo.

Yipio lleva la delantera por amplia mayoría con 44,3% pero el segundo puesto descolocó a todos: Lola Tomaszeuski pelea cabeza a cabeza con la Maciel. Si bien Lola había dicho que no iba a participar por todo el hate que recibió, al final cambió de idea y tiene posibilidades.

Lo más llamativo de todo esto es que en X, la tendencia es muy distinta.

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El mismo usuario creó una encuesta para específica en esta red y la que sale en primer lugar en Carmiña Masi, seguida por Yipio. La periodista paraguaya que fue expulsada por sus dichos discriminatorios en contra de Mavinga es la elegida de la gente en el universo del ex Twitter.

De todos modos, estas encuestas arrojan una intención de voto y muchas veces la popularidad de los jugadores que no siempre se traducen en votos reales de la oficial. 

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