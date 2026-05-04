Trump agita el misterio ovni con promesas de revelaciones

Micros más caros en La Plata: prevén normalización de las frecuencias
Micros más caros en La Plata: prevén normalización de las frecuencias
Denuncian otro ataque antisemita a un centro cultural de la Ciudad
El desfile de mascotas reunió a una multitud en Plaza Azcuénaga
Resistencia vecinal ante el ocaso del servicio de la telefonía fija
El fútbol invade las pantallas: el aluvión de estrenos que llega antes del Mundial
El Concejo se prepara para votar los números de Alak en 2025
Creen que Faroni estaría también vinculado a la Universidad de la AFA
Piden designar a 2027 como “el año del centenario de Raúl Alfonsín”
Suba en Shell y baja en YPF confirman la volatilidad de precios en combustibles
La inteligencia artificial ya se suma a los tratamientos kinesiológicos
Agrimensores atenderán consultas sin cargos y difundirán la carrera
Último día para adquirir las tarjetas para la “Cena del dirigente”
VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal
VIDEO. Motochorros, uno de los grandes dramas que atraviesan la Ciudad
Trasladan a “Pequeño J” desde Perú por el triple crimen narco en Varela
Convocan a una reunión de urgencia por la ola de inseguridad en Tolosa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La expectativa volvió a encenderse y, otra vez, el cielo es el límite. Donald Trump mantiene en vilo a propios y ajenos con insinuaciones sobre una inminente publicación de archivos “muy interesantes” sobre ovnis. La promesa, que mezcla transparencia con misterio, reaviva una fascinación de décadas: ¿hay algo más allá de lo que conocemos?
El mandatario ordenó en febrero a las agencias federales que liberen registros vinculados a vida extraterrestre y fenómenos anómalos no identificados (FANE, por sus siglas en inglés). Desde entonces, dosifica el suspenso con frases que sugieren revelaciones cercanas y alimenta la curiosidad de sus seguidores. “Vamos a publicar muchas cosas que no hemos publicado”, deslizó en la Casa Blanca, reforzando su perfil de dirigente dispuesto a correr el velo sobre secretos históricos.
Sin embargo, el entusiasmo convive con el escepticismo. Experiencias previas -como la desclasificación de documentos sobre asesinatos políticos- dejaron más preguntas que respuestas. En paralelo, el Pentágono ya venía trabajando en la apertura de archivos y en la investigación de estos fenómenos a través de una oficina específica creada por el Congreso en 2022.
Informes recientes sumaron cientos de incidentes, pero sin pruebas concluyentes de tecnología alienígena. Aun así, testimonios de militares y videos de objetos extraños mantienen viva la intriga. Algunos registros describen apariciones fugaces, movimientos imposibles y formas inusuales que desafían explicaciones simples. Para ciertos legisladores, hay material oculto; para expertos, en cambio, las expectativas están infladas y no habrá “bombas” informativas.
El tema también se alimenta de la cultura popular y de voces influyentes. Barack Obama agitó el debate al admitir que podría haber vida fuera de la Tierra, aunque sin evidencias directas. Y la historia suma antecedentes: Bill Clinton revisó el caso Roswell, mientras otros presidentes incluso afirmaron haber visto ovnis.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí