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El Mundo |SECRETOS BAJO LA LUPA

Trump agita el misterio ovni con promesas de revelaciones

Trump agita el misterio ovni con promesas de revelaciones

El presidente Donald Trump

4 de Mayo de 2026 | 00:46
Edición impresa

La expectativa volvió a encenderse y, otra vez, el cielo es el límite. Donald Trump mantiene en vilo a propios y ajenos con insinuaciones sobre una inminente publicación de archivos “muy interesantes” sobre ovnis. La promesa, que mezcla transparencia con misterio, reaviva una fascinación de décadas: ¿hay algo más allá de lo que conocemos?

El mandatario ordenó en febrero a las agencias federales que liberen registros vinculados a vida extraterrestre y fenómenos anómalos no identificados (FANE, por sus siglas en inglés). Desde entonces, dosifica el suspenso con frases que sugieren revelaciones cercanas y alimenta la curiosidad de sus seguidores. “Vamos a publicar muchas cosas que no hemos publicado”, deslizó en la Casa Blanca, reforzando su perfil de dirigente dispuesto a correr el velo sobre secretos históricos.

Sin embargo, el entusiasmo convive con el escepticismo. Experiencias previas -como la desclasificación de documentos sobre asesinatos políticos- dejaron más preguntas que respuestas. En paralelo, el Pentágono ya venía trabajando en la apertura de archivos y en la investigación de estos fenómenos a través de una oficina específica creada por el Congreso en 2022.

SIN PRUEBAS CIENTÍFICAS

Informes recientes sumaron cientos de incidentes, pero sin pruebas concluyentes de tecnología alienígena. Aun así, testimonios de militares y videos de objetos extraños mantienen viva la intriga. Algunos registros describen apariciones fugaces, movimientos imposibles y formas inusuales que desafían explicaciones simples. Para ciertos legisladores, hay material oculto; para expertos, en cambio, las expectativas están infladas y no habrá “bombas” informativas.

El tema también se alimenta de la cultura popular y de voces influyentes. Barack Obama agitó el debate al admitir que podría haber vida fuera de la Tierra, aunque sin evidencias directas. Y la historia suma antecedentes: Bill Clinton revisó el caso Roswell, mientras otros presidentes incluso afirmaron haber visto ovnis.

 

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