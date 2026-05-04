La OPEP+ sube la producción, pero el bloqueo de Ormuz mantiene en jaque al petróleo

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Siete países de la OPEP+, entre ellos Arabia Saudí y Rusia, acordaron aumentar levemente su producción de crudo desde junio, con un alza de 188.000 barriles diarios para sostener la estabilidad del mercado energético global.
La decisión, adoptada en una reunión virtual, también incluye a Argelia, Irak, Kazajistán, Kuwait y Omán, en un contexto de alta volatilidad.
Sin embargo, el impacto sería limitado: Irán mantiene bloqueado el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas.
Esto reduce la oferta disponible, presiona los precios y aumenta la incertidumbre. Además, la salida de Emiratos Árabes Unidos de la alianza añade tensión al bloque.
El grupo volverá a reunirse el 7 de junio para revisar el escenario.
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