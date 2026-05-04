El Decano volvió al triunfo de visitante tras 464 días

Con la victoria ante River, Atlético Tucumán cortó una racha de 22 partidos sin poder sumar de a tres fuera de Tucumán, con 13 caídas seguidas en esa condición. La escuadra de Falcioni, no había ganado a lo largo de todo este Torneo Apertura 2026 y ni siquiera había logrado sumar un punto en sus choques como visitante.

Para encontrar su última alegría, había que remontarse a la primera fecha del Apertura 2025, cuando el Decano derrotó 1-0 a San Martín de San Juan en la fecha 1.