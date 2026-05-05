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Estudiantes ya se instaló en los más de 3.200 metros de altura de Cusco en Perú para jugar por Copa Libertadores

5 de Mayo de 2026 | 23:09

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Estudiantes enfrentará este miércoles a Cusco FC, equipo peruano que disputa la liga local, por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. Desde las 19 horas, jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega (con una capacidad mayor a los 42.000 espectadores) situado a aproximadamente 3.362 a 3.400 metros sobre el nivel del mar.

Los hinchas del Pincha, tanto los que viajaron desde La Plata, como algunos lugareños y de otros puntos del continente, aprovecharon para sacarse fotos con José Sosa, Fernando Muslera y Guido Carrillo, quienes fueron los futbolistas más abordados al bajar de los vehículos que los depositaron en el lujoso alojamiento.

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El envidado especial de EL DIA, Martín Cabrera, apostado en el hotel Hilton de Cusco donde concentra en la noche del martes el León, mostró imágenes del personal al momento de ingresar tubos de oxígeno al hall. En efecto, en la altitud de tal ciudad, donde una de las grandes atracciones es visitar el Machu Pichu, escasea el oxígeno porque disminuye la presión atmosférica.

Cabe recordar que, en la tarde del martes —previo a partir hacia Cusco para pasar esta noche—, el plantel de Estudiantes que conduce Alexander Medina entrenó en Perú con la cabeza puesta en su próximo compromiso. Así fue como los futbolistas se movieron por primera vez en Lima y el entrenador ultimó detalles buscando el 11 titular. Para el caso, el Pincha utilizó las instalaciones de Alianza Lima, en la capital del país incaico, y luego partirá rumbo Cusco.

 

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