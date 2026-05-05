El oficialismo del Colegio de la Abogacía de La Plata cerró su lista: uno por uno, los nombres

El oficialismo del Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP) definió su lista de cara a los comicios que se realizarán los días jueves 14 y viernes 15 de mayo. En esa instancia se pondrán en juego la renovación del Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y un delegado a la Caja de la abogacía de la Provincia de Buenos Aires.

La nómina “Abogacía Unida–Abogar–Renovación Colegial”, que encabeza la Dra. Josefina Sannen Mazzucco, buscará revalidar la gestión con una propuesta que nuclea a más de diecisiete espacios de unidad, que actualmente conforman el colegio de la Abogacía, con el objetivo de capitalizar una gestión que puso el foco en la transparencia y modernización institucional, la ampliación de servicios para matriculados y una mayor apertura del Colegio hacia la comunidad jurídica.

Dentro de ese esquema convergen sectores como Abogacía Activa, Abogar, Compromiso Profesional, Frente de Abogados, UAJ, Propuesta Colegial, Letra Viva, Profesionales por la Justicia Social, Espacio I Profesionales de Derecho, Renovación Colegial, Abogacía por la Igualdad, Abogadas Penalistas La Plata, Generación Nuevo Derecho , Abogacía para la Victoria, FAJUS, Nueva Abogacía La Plata y Prisma.

1. CONSEJEROS/AS TITULARES

Josefina Sannen Mazzucco - Abogada hace 13 años. Mediadora. Se desempeña como docente en la Universidad Nacional de La Plata en Derecho de Familia y sucesiones. Es directora del Área de Acceso a la Justicia del CALP y consejera suplente del Consejo Directivo. También fue presidente de la Abogacía Joven y Novel de COLPROBA.

Adolfo Brook - Ejerce la profesión hace 26 años. Es secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y actual consejero del Consejo Directivo CALP.

Federico Laurito - Abogado hace 11 años. Es consejero directivo y presidente de la Comisión de Casa de Campo y Deportes.

Gastón Nicoccia - Abogado hace más de 20 años. Se dedica al ejercicio profesional liberal, principalmente en el ámbito penal, procesal penal y penitenciario. Es consejero directivo titular del CALP y vicepresidente de la Comisión de Estudio y Defensa de la Ley 5177.

Salomé Calderon - Abogada hace 25 años. A lo largo de su carrera se desempeñó en diversas áreas: inició su actividad de manera independiente en el ámbito del derecho laboral y posteriormente trabajó como abogada en el Estado provincial. Es actual consejera directiva del CALP, protesorera y directora del Observatorio de Derecho Laboral.

Juan Casco Amione - Ejerce la profesión libre hace 18 años, con especialización en derecho laboral. Actualmente ejerce el cargo de director del Instituto del Derecho Laboral del CALP

CONSEJEROS/AS SUPLENTES

Yamila Zamaniego - Abogada hace 10 años. Se dedica al ejercicio profesional. Se desempeña como subdirectora del Área de Administración de Justicia del CALP y es secretaria General de la Comisión de la Abogacía Joven y Novel, co-coordinadora del Consultorio Jurídico Gratuito del CALP y asesora del Instituto de Derechos Reales del CALP.

Aldana Iovanovich - Abogada hace más de 14 años. Ejerce la profesión liberal y se desempeña en la función pública. Es secretaria del Área Académica del CALP por el Interior y secretaria de la Comisión del Interior del CALP, además de vicepresidenta de la Asociación de la Abogacía de Berisso.

Javier Menna - Abogado con más de 30 años de ejercicio profesional. Forma parte del Tribunal de Disciplina y de la Comisión de Honorarios del CALP. Además, integra los planteles de básquet del Colegio de Abogados a nivel provincial y nacional.

Luisina Carrizo - Abogada hace 8 años con especialización en Abogacía del Estado. Ejerce la profesión en el Estado y de manera independiente. Es vicepresidenta del Consejo de Políticas de Género y Diversidad y subdirectora del Instituto de Género y Diversidad del CALP.

María Victoria Gisvert - Abogada especialista en Derecho Procesal y docente de grado y posgrado de la Facultad de ciencias Jurídicas y sociales de la UNLP. Ejerce la profesión independiente hace 13 años en el ámbito del Derecho Empresarial y se desempeña como consejera directiva del CALP, secretaria del Área Académica y presidenta de la Comisión de Estudio y Defensa de la Ley Nº 5.177.

CANDIDATOS/AS TITULARES PARA MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Diana Gensollen - Abogada con 12 años de ejercicio profesional independiente. se desempeña como secretaria de la Comisión de Abogacía del Estado y directora del Instituto de Estudios Legislativos del CALP.

Lorenzo Matus - Abogado hace más de 20 años. Se desempeña en el ejercicio liberal de la profesión y como abogado del Estado. Forma parte de la gestión del CALP.

CANDIDATAS SUPLENTES PARA MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Martina Rafetto - Abogada hace más de 12 años. Se dedica al Derecho Penal con especialización en delitos económicos, violencia de género y niñez. Es directora del Instituto de Política Criminal, subdirectora del Área Académica del CALP.

Carolina Espinosa - Abogada hace 15 años. Se dedica al Derecho de Familia, es abogada en el Estado y preside la Comisión de Géneros y Diversidades del CALP.

CANDIDATOS AL DIRECTORIO DE LA CAJA DE LA ABOGACIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Dario Saldaño - Abogado con estudios de posgrado en Derecho Constitucional Profundizado, magíster y candidato a doctor en Ciencias Penales con ejercicio en la profesión de manera liberal desde hace 30 años en el fuero penal. Subdirector del Área de Administración de Justicia y del Instituto de Derecho Procesal Penal y docente invitado en posgrados.

Martín J.F. Villena Valenti - Forma parte del CALP desde hace casi 20 años. Es uno de los vicepresidentes, lo que constituye un hito histórico para un abogado del interior.

CANDIDATO SUPLENTE AL DIRECTORIO DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES POR DOS AÑOS

Augusto Paulos - Abogado desde hace más de 15 años. Ejerce la profesión de manera liberal. Es director del Observatorio de Derecho Comercial y secretario del Área Académica del CALP.



